"На борту был ад", но "покормили хорошо": как прошла экстренная посадка самолета S7 в Черногории

Что-то не везет в последнее время самолетам авиакомпании S7: то из-за пробившего дно золота рейс задержат, а то и вовсе на экстренную посадку свой самолет отправлять приходится.

Самолет авиакомпании S7 вылетел из Москвы сегодня утром, но до намеченного Тивата в Черногории не долетел – пришлось экстренно садиться в аэропорту Подгорицы (тоже в Черногории).

"При заходе на посадку рейса GH 925 в Тивате произошел невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию. С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице", – объяснили смену аэропортов в пресс-службе перевозчика.

При этом мнение пассажиров о посадке кардинально разделилось.

Например, Солистка поп-группы Serebro Ольга Серябкина у себя в Instagram написала о том, что "на борту был ад", а пассажиры "рыдали и орали". По ее словам, самолет "чудом приземлился".

"Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета, и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час, и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное – все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи", – написала певицы.

При этом она добавила, что перед посадкой было объявлено, что в случае успешного приземления пассажирам необходимо сразу же бежать из самолета.

"Нас встречали пожарные, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы. Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось", – уверена Серябкина.

Совсем другая реакция на ситуацию была у подписчиков Telegram-канала Mash.

"Наши подписчики оказались среди тех, кто сегодня пережил аварийную посадку самолета S7 в Черногории. И, скажем так. Либо у наших пацанов промежность из стали, либо – все не так страшно, как казалось", – сообщил Telegram-канал, выложил скрин с перепиской.

"Покормили хорошо" и "Покормили вкусно", – пишут люди.

Кто-то уточняет: "Сели в Пангорица (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены – ред.), сейчас узнаю доставят ли до Тиват, самолет цел, в салоне много мокрых лиц и штанов".

Некоторые признаются: "Ну, сыкатно))) малица".

Ранее в Канаде самолет "плюхнулся" на автомагистраль, выложено видео. Инцидент произошел в городе Калгари.