"Чтобы ловить сигналы КГБ". В Сети высмеяли не сумевшего "обуздать" зонт Трампа

Президент США вновь оконфузился в Вашингтоне.
Сразу по возвращению в Вашингтон из рабочего визита президент США Дональд Трамп не сумел справиться с зонтом, вывернутым ветром наизнанку.
GIF-изображение инцидента случившегося опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter пользователь Аарон Рупар. Он же оставил шуточную подпись - "Зонт работает не так".
This is... not how an umbrella works. #MAGA pic.twitter.com/9IqU9Kya2p— Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.
Некоторые интернет-пользователи практически сразу нашли в инциденте "российский след". "Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ", — написал пользователь DemocracyValues. Другой пользователь с сарказмом попытались приободрить президента. "Зато с прической все в порядке", — отметил ExtinguishIt.
Напомним, ранее в Сети высмеяли внешний вид президента США.