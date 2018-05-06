Минимум одежды. В Тель-Авиве прошел "Марш шлюх-2018": фото

Феминистские движения Израиля организовали в Тель-Авиве "Марш шлюх".

Мероприятие прошло против полового насилия и религиозного диктата во всем, что касается отношения к женщине. Подобные акции проводятся в Израиле ежегодно с 2012 года, пишет 9tv.co.il.

В нынешнем "Марше шлюх" приняли участие более тысячи человек.

Наиболее активных феминисток можно было отличить по минимуму одежды. Таким образом они демонстрировали решимость бороться с любыми ограничениями "борцов за скромность" и мнением, что откровенные наряды провоцируют насилие.

Напомним, ранее сообщалось, что "марш шлюх" состоялся в столице Индонезии.