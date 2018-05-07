Не дождалась любимого царя. Навальный жестко "потроллил" Поклонскую на инаугурации Путина: фото

Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный знатно поиздевался над бывшим "прокурором Крыма", а ныне депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.

На своей странице в сервисе микроблогов Twitter Навальный прокомментировал фото, на котором она стоит с отсутствующе-скучающим видом на инаугурации Владимира Путина в Андреевском зале Кремля, фразой − "Она ждала Николая II, но он не вышел".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Генпрокуратуре Украины закончили следствие о госизмене Поклонской.