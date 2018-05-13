"Русскую телегу не остановить": в Москве прошел второй митинг в защиту Telegram и котиков

После митинга в поддержку Telegram в Питере – повторная аналогичная акция прошла 13 мая в Москве, на проспекте Сахарова. Предыдущий марш-митинг против блокировки Telegram прошел в Москве 30 апреля.

Акция была согласована со столичными властями.

Как пишет РБК, по подсчетам различных организаций и ведомств, в мероприятии приняли участие порядка 1,7-2,5 тысяч человек.

Участники акции принесли плакаты с надписями: "Помоги Даше найти здравый смысл", "Роскомпозор", "Товарищ, требуй свободу интернета" и "Эй, РКН, где же свобода общения?"

Со сцены звучали лозунги: "Хватит ломать Рунет!" и "Цензуре — нет!".

Кто-то пришел на акцию поддержать не только Telegram, но и котиков.

При этом в ходе акции "За свободный интернет" были задержаны несколько десятков человек.

Портал "ОВД-инфо" сообщил о более 20 задержанных, среди которых есть и несовершеннолетние.

По словам координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, "около тридцати человек" задержаны за скандирование лозунгов, не соответствовавших тематике митинга: они критиковали президента и правительство.

Ранее в России школьники "потроллили" Роскомнадзор по поводу блокировки Telegram.

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.