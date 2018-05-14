Актер из фильмов "Брат-2" и "Сестры" в Москве угодил в больницу

Медики диагностировали у артиста серьезное заболевание.
Российский актер Дмитрий Орлов был госпитализирован в столице РФ.
Такую информацию в понедельник, 14 мая, обнародовали в Telegram канале Mash.
Согласно имеющимся данным, в ходе обследования врачи одной из столичных клиник обнаружили у Орлова серьезное заболевание, лечение которого через несколько месяцев потребует сложной операции.
К слову, Орлов известен широкой общественности ролями, сыгранными в фильмах "Брат-2", "Сестры", "Слуга государев", "Небо, самолет, девушка", а также по главной роли− капитана Маринина – в военной драме "Первый после Бога".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что у звезды ситкома "Воронины" Бориса Клюева диагностировали рак.