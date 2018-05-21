Президентом Венесуэлы остался "друг Кремля" Мадуро. Выборы прошли по российской схеме

Николаса Мадуро, которого в США официально признали наркоторговцем, переизбрали на пост президент Венесуэлы. При этом в американском Минфине уточнили, что нечестно нажитые миллионы он отмывал в России и Коста-Рике.

Как сообщает BBC со ссылкой на Национальный избирательный совет Венесуэлы, в общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов. Это около 68%.

Голосование сопровождалось бойкотом со стороны оппозиции и сообщениями о массовых нарушениях.

Так, главный соперник Мадуро – оппозиционный кандидат Анри Фалькон, который набрал 1,8 млн голосов – уже объявил, что признает этот избирательный процесс легитимным. Он хочет новых выборов.

Как пишет Telegram-канал "Методичка", Мадуро – один из последних друзей России (и лично Сечина) на международной арене.

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Сами выборы Telegram-канал назвал "классическим процессом переутверждения руководителя в авторитарном государстве". "Методичка" даже выписала схожие признаки между выборами в Венесуэле и РФ:

Выборы в Венесуэле власти перенесли на полгода, чтобы воспользоваться разногласиями в рядах оппозиционной коалиции;

Двум главным кандидатам от коалиции ее руководство не разрешило выдвигаться, другие серьезные политики уехали из страны;

Власти страны накануне дня голосования обвинили США в попытке сорвать выборы, когда "венесуэльский народ придет защитить свою демократию от империалистической агрессии"

Мадуро обвинил своего соперника, который не признал результаты выборов, в неуважении к народу Венесуэлы.

При этом отмечается, что Россия "дружит" с Венесуэлой по политическим соображениям, а Венесуэла с РФ – по экономическим: "За 2010-е годы Россия фактически подарила режиму-банкроту более 6 млрд долларов. И это только по официальным данным. Что значат такие деньги для страны, инфляция в которой в этом году прогнозируется на уровне более 14 000%, лишний раз говорить не стоит".