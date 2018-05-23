"Я надеюсь вернуться в мою страну". Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления: видео

Юлия Скрипаль, дочь российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, которая была отравлена вместе с отцом нервно-паралитическим ядом в Британии, дала первое интервью после выписки из больницы.

"Я была выписана 9 апреля, и мое лечение продолжает продвигаться, но моя жизнь перевернулась с ног на голову, в то время как я пытаюсь смириться с разрушительными изменениями, которые навалились на меня и в физическом, и в эмоциональном плане", - цитирует ее Русская служба ВВС.

По словам Скрипаль, она после выписки из медучреждения еще полностью не поправилась и продолжает проходить курс лечения. С этим связано ее желание в ближайшее время ограничить общение.

Россиянка заявила, что планирует в будущем вернуться "домой, в свою страну".

Как ранее сообщалось, на прошлой неделе из больницы в Солсбери был выписан Сергей Скрипаль.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Позже в связи с этим из страны были высланы российские дипломаты.