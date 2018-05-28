Россия утопила расследование по MH17 во лжи - ReLevant

28 мая 2018, 11:26

Единственная версия, которая не прозвучала от России за это время – это возможность причастности к катастрофе инопланетян

Ответственность за гибель малазийского "Боинга", сбитого 17 июля 2014 года под Донецком, лежит на России – таково официальное заключение международной Совместной следственной группы (Joint investigation tem, JIT), возглавляемой Австралией и Нидерландами, пишет израильское издание ReLevant. 

Вывод абсолютно ожидаемый, учитывая, что основан он на данных из открытых источников, которые все мы за эти годы видели неоднократно. Каждый при желании мог самостоятельно пройти тем же путем, которым прошла следственная группа, а до нее – независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat.

Выводы следственной группы – это крепкая база для рассмотрения дела в международном суде, который будет проходить в Нидерландах в соответствии с законами этой страны, отмечает издание.

Евросоюз и НАТО призвали Россию признать ответственность за гибель "Боинга" и начать сотрудничать со следствием, чтобы установить виновных и добиться справедливости для родственников погибших. Это было бы самым разумным в данной ситуации, но России нет необходимости устанавливать виновных – она их и так знает, что же касается справедливости, то эта категория в принципе отсутствует в лексиконе российской власти. Россия в очередной раз отвергла все обвинения в свой адрес, и другой реакции от нее никто не ждал. Нагромождение лжи по поводу трагедии с малазийским "Боингом", выплеснутое в пространство российскими официальными лицами за эти четыре года, побило все советские пропагандистские и контрпропагандистские рекорды. Причем вравшие не беспокоились о правдоподобности выдвигаемых версий и не удосуживались согласовывать вранье между собой.

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Пожалуй, единственная версия, которая не прозвучала от России за это время – это возможность причастности к катастрофе инопланетян, говорится в статье. Задачей России было – утопить любую информацию о расследовании во лжи, чтобы за счет количества диких версий и нелепых деталей сделать правду максимально неотличимой от лжи.

Главная претензия России в том, что она не допущена к расследованию, ее аргументы не учтены, следствие является "предвзятым и однобоким", соответственно – выводы комиссии политически мотивированы и доверять им нельзя ("На наше удивление, нас к этому расследованию не допускают", — сказал Путин). Действительно удивительный факт: волка отказались включить в комиссию по расследованию смерти зарезанного им ягненка. Это, безусловно, нарушение всех мыслимых международных норм.

Проблема лишь в том, что мнение волка на этот счет давно уже никого не интересует. У Москвы была масса возможностей представить свои аргументы и доказательства – например, в международный трибунал по расследованию катастрофы, но принятие резолюции Совбеза ООН по его созданию Россия заблокировала. Теперь ей придется выслушать приговор, который вынесет суд Нидерландов, и столкнуться с последствиями этого приговора – независимо от того, признает она выводы международного следствия или нет.

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Россия Боинг Бук MH17 иносми ReLevant
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