"Да он козел": бывшие соседи Бабченко из РФ отреагировали на убийство журналиста. Видео

Бывшие соседи по московской квартире убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко весьма цинично прокомментировали его смерть.

Узнав об убийстве, они заявили: " Убили его, и слава Богу!". Видео комментария соседей появилось в Telegram-канале Mash.

На вопрос журналиста, почему, она уточнила: "Потому что он козел".

После чего ее муж закрыл перед журналистами двери со словами: "Вы во сколько времени сюда пришли? – Ну, поздно. – Все, до свидания!"

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Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.