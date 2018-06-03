Штайнмайер извинился за преследование гомосексуалов в Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принес своим соотечественникам извинения за преследование гомосексуалов во времена национал-социализма.

Как сообщает Deutsche Welle, речь была посвящена десятилетию памятника геям-жертвам нацистского режима в Берлине.

Штайнмайер подчеркнул, что в те времена приватность, жизнь, любовь и достоинство десятков тысяч гомосексуалов "в мерзкий способ" отрицали и угнетали. Их пытали и отправляли в тюрьмы и концлагеря.

Он напомнил, что и после падения режима национал-социалистов к гомосексуалам относились несправедливо - как в Западной, так и в Восточной Германии. В течение двух следующих десятилетий на основании пункта 175, который криминализировал гомосексуальность, десятки тысяч гомосексуалов были осуждены.

"Поэтому я сейчас прошу прощения за все причиненные страдания и несправедливость и за длительное молчание после того", - сказал Штайнмайер.

Президент заверил, что в данный момент все представители сексуальных меньшинств находятся в Германии под защитой государства.

Напомним, в Москве переводчик переврал слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о захваченном Российской Федерацией Крыме. Политик по-немецки сказал "annexion", переводчик поперхнулся, а затем перевел — "объединение с Россией".