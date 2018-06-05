В "Газпроме" прокомментировали информацию об аресте голландских активов

В ПАО "Газпром" заявили, что не получали официальных уведомлений о процедуре взыскания средств в рамках решения Стокгольмского арбитража по иску НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.