В России наказали учительницу, выдавшую грамоту с гербом Украины

Учителю школы N30 Уссурийска, где учеников наградили грамотой с гербом Украины объявлено дисциплинарное взыскание.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление образования и молодежной политики города, учитель начальных классов, которой не хватило трех бланков грамот, распечатала изображение, найденное ей в Сети, не обратив внимания на детали картинки.

"Учителю школы вынесено дисциплинарное взыскание. Данное происшествие будет рассмотрено на педагогическом совете школы. Управлением образования и молодежной политики будет проведено совещание руководителей образовательных учреждений по недопущению подобных ситуаций впредь и ответственности за руководство образовательной, научной, воспитательной работой в образовательных учреждениях", - цитирует агентство представителя управления.

Отмечается, что неправильные грамоты уже заменили.



Накануне в СМИ сообщили, что одному из учеников школы №30 российского города выдали грамоту с изображением герба Украины.