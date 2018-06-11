Вышел на променад. Ким Чен Ын прошелся со свитой по Сингапуру перед саммитом с Трампом

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл в Сингапур ради исторической встречи на высшем уровне (саммита) с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщают журналисты авторитетного западного новостного агентства Reuters, лидер КНДР большую часть 11 июня провел под серьезной охраной в гостинице в центре города. Однако в 21.00 по местному времени внезапно Ким Чен Ын вышел из дверей и прошел к своему черному лимузину вместе с сестрой Ким Йо Чон и помощниками. Далее он поехал вместе с кортежем, в который вошли автобусные грузы сотрудников службы безопасности и помощников, сопровождаемых десятками сингапурских полицейских на мотоциклах.

Первой остановкой Ким Чем Ына был парк "Сад у залива" − с футуристическими древовидными инсталляциями который, а также самыми большими стеклянной теплицей и крытым водопадом в мире. Затем северокорейский диктатор остановился в отеле Marina Bay Sands, который напоминает гигантскую серф-доску – для того, чтобы посмотреть на яркие огни города из сада на крыше и огромного бассейна. На обратном пути к своей гостинице Ким Чен Ын с охранниками прошелся вдоль набережной, на которой расположен неофициальный талисман Сингапура.

Напомним, ранее агентство Reuters узнала, о чем планируют говорить Трамп и Ким Чен Ын.