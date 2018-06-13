"Четкие секс-патриотки". В Госдуме россиянок призвали отказаться от секса с иностранцами во время ЧМ-2018

Глава комитета Госдумы РФ по проблемам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не отдаваться иностранцам во время мирового футбольного первенства.

"Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда (уехать обратно— "Главред"). Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их", —цитирует ее радиостанция "Говорит Москва".

Плетнева также напомнила россиянкам о травматическом опыте проведения Олимпиады-1980. Тогда, по ее данным, через пресловутые "девять месяцев" в СССР появилось множество матерей-одиночек. "Что я могу сказать еще? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Мы своих детей должны рожать. Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времён советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой", — подытожила депутат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бразильских футболистов на ЧМ в России заставят заниматься сексом по графику.