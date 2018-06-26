В США выбрали самую уродливую собаку мира-2018. Фото, видео

В американском городе Петалума состоялся 30-й ежегодный конкурс "Самая уродливая собака в мире" (World's Ugliest Dog 2018). На этот раз победу одержал 9-летний английский бульдог по кличке Жа Жа.

Как сообщает CBS News, особенностью нынешнего "лауреата" стала сильно выступающая нижняя челюсть и длинный язык, не помещающийся в пасти.

Соперниками Жа Жа были китайская хохлатая собака, чихуахуа и пекинес.

По условиям конкурса, владелец собаки, признанной самой уродливой, получает награду в размере $ 1,5 тыс.



В прошлом году победителем соревнования стал неаполитанский мастиф по кличке Марта.

В начале июня пользователь Twitter @bulletsmikey продемонстрировал фото своего пса - бордер-колли по кличке Регги. При этом хозяин собаки признался, что пожалел о своей попытке "снять милую панораму со своей собакой".

Дело в том, что панорамы как бы "сшиваются" из нескольких фрагментов изображения. В результате движущиеся объекты нередко получаются искаженными. Так случилось и с Регги: панорамное фото урезало песика примерно на треть.