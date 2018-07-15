Сын умершей от "Новичка" британки попросил Трампа о помощи

Эван Хоуп, сын британки Дон Стерджесс, погибшей от отравления нервно-паралитическим агентом российского производства "Новичок", попросил президента США Дональда Трампа поднять вопрос о применения "Новичка" в Британии на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным.

19-летний мужчина заявил, что хотел бы добиться какой-то справедливости, чтобы убийца или убийцы его матери "получили по заслугам", сообщает The Guardian..

"Я не разделяю политику Дональда Трампа и я никогда не буду его сторонником, но я хотел бы, чтобы он поговорил о моей матери с российским президентом", - сказал Хоуп.

"Мы должны добиться справедливости для моей мамы", - добавил он.

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Напомним, жительница Британии, отравившаяся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок", скончалась в больнице.

Как известно, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.