"Это как с Гитлером": журналист объяснил, почему Путина так задело "Слава Украине" от Виды

Россияне так остро отреагировали на видеосообщение хорватского защитника Домагоя Виды со словами "Слава Украине!" из-за антиукраинской пропаганды.

Такое мнение высказал известный украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон во время чата на "Главреде".

"По поводу того, кого раздразнил лозунг Виды. Не надо разделять Путина и россиян, Путин – это воплощение россиян, в каждом россиянине живет свой Путин. Достаточно посмотреть на программы федеральных российских каналов в прайм-тайм, что понять все отношение к Украине. Эта антиукраинская пропаганда, которая вот уже четыре года идет, остервенела просто, поэтому люди и реагируют", – отметил Гордон.

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При этом он сравнил Путина и его соратников с лидерами фашисткой Германии: "Ну если Гитлер и Геббельс могли так направить ненависть к евреям, например, то почему нельзя направить ненависть россиян к украинцам?"

По его словам, во многих россиянах до сих пор живут имперские амбиции.

"И тут эффект отрезанной руки – когда руку отрезали, а человек ее еще чувствует. Фантомные боли у россиян остались и с Советским союзом. Многие ведь до сих пор говорят: "Что вам плохо было с нами в Союзе? Чего вы ушли, хохлы?" Этот эффект младшего и старшего брата работает и живет во многих россиянах. Не случайно тот же Путин сказал, что главная трагедия его жизни – это распад Советского Союза", – рассказал Гордон.

При этом он отметил, что не перестал уважать Виду после того, как тот принес извинения за свой выкрик.

"Для меня он по-прежнему человек, который произнес очень важные для украинца слова в тяжелый для Украины момент, и я ему за это благодарен. Он вынужден был извиниться – я думаю, что здесь на хорватскую федерацию футбола надавила ФИФА, и Вида попал в такие условия, когда лучше было извиниться. Я его за это не осуждаю, я его понимаю", – заявил Гордон.

Напомним, защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо", отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!", которое спровоцировало скандал.

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной.

В ответ на это украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook. В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.