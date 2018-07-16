"Это как с Гитлером": журналист объяснил, почему Путина так задело "Слава Украине" от Виды

16 июля 2018, 14:42

По словам Гордона, во многих россиянах до сих пор живут имперские амбиции.

Почему Путина так задело "Слава Украине" от Виды.

Россияне так остро отреагировали на видеосообщение хорватского защитника Домагоя Виды со словами "Слава Украине!" из-за антиукраинской пропаганды.

Такое мнение высказал известный украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон во время чата на "Главреде".

"По поводу того, кого раздразнил лозунг Виды. Не надо разделять Путина и россиян, Путин – это воплощение россиян, в каждом россиянине живет свой Путин. Достаточно посмотреть на программы федеральных российских каналов в прайм-тайм, что понять все отношение к Украине. Эта антиукраинская пропаганда, которая вот уже четыре года идет, остервенела просто, поэтому люди и реагируют", – отметил Гордон.

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При этом он сравнил Путина и его соратников с лидерами фашисткой Германии: "Ну если Гитлер и Геббельс могли так направить ненависть к евреям, например, то почему нельзя направить ненависть россиян к украинцам?"

По его словам, во многих россиянах до сих пор живут имперские амбиции.

"И тут эффект отрезанной руки – когда руку отрезали, а человек ее еще чувствует. Фантомные боли у россиян остались и с Советским союзом. Многие ведь до сих пор говорят: "Что вам плохо было с нами в Союзе? Чего вы ушли, хохлы?" Этот эффект младшего и старшего брата работает и живет во многих россиянах. Не случайно тот же Путин сказал, что главная трагедия его жизни – это распад Советского Союза", – рассказал Гордон.

При этом он отметил, что не перестал уважать Виду после того, как тот принес извинения за свой выкрик.

"Для меня он по-прежнему человек, который произнес очень важные для украинца слова в тяжелый для Украины момент, и я ему за это благодарен. Он вынужден был извиниться – я думаю, что здесь на хорватскую федерацию футбола надавила ФИФА, и Вида попал в такие условия, когда лучше было извиниться. Я его за это не осуждаю, я его понимаю", – заявил Гордон.

Напомним, защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо", отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!", которое спровоцировало скандал.

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде  − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной.

В ответ на это украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook. В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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Россия Украина Владимир Путин Слава Украине Дмитрий Гордон Домагой Вида
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