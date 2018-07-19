В Германии Конституционный суд убрал еще одно препятствие строительству "Северного потока-2"

Экологи из объединения Nabu не сумели добиться в Конституционном суде Федеративной Республики Германия отмены работ по строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщают немецкие СМИ, представители Nabu безуспешно намеревались оспорить решение Высшего административного суда фередальной земли "Мекленбург - Передняя Померания", который отклонил жалобу на строительство газопровода.

Таким образом, дело будет рассматриваться в Верховном административном суде города Грайфсвальд – но в обычном порядке, а не ускоренном. Соответственно, данный судебный процесс может растянуться на долги годы. В то время, как работы по строительству "Северного потока-2" в Грайфсвальдском заливе стартовали в мае нынешнего года. Экологи из Nabu уверены, что возведение газопровода нанесет вред флоре и фауне (животному и растительному миру – "Главред") Балтийского моря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США давили на Данию из-за "Северного потока-2", а также подготовили законопроект о санкциях против строительства газопровода.