Стала известна потраченная на саммит Путина и Трампа сумма

Стоимость организации встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки составила больше 4 млн евро.

Об этом сообщает финское издание Yle.

Основные расходы (около 2,7 млн евро) пришлись на МВД Финляндии. Из этой суммы 2 млн были потрачены на работу столичной полиции, остальное - на работу Центральной криминальной полиции, Полиции безопасности и Пограничной службы.

Оборонительные силы за помощь в охране мероприятия получат 400 тыс. евро, однако в этих расчетах не уточнена стоимость использования истребителей и военных вертолетов, а также кораблей военно-морского флота.

Второй по величине счет выставили министерству иностранных дел - 1-1,15 млн евро. Наибольшая часть суммы была потрачена на аренду Дворца "Финляндии" под пресс-центр и организацию его работы: охрану, обеспечение журналистов питанием и техническое оснащение.

Канцелярия финского президента заплатит 250 тыс. евро. Эти деньги пошли на размещение делегации американского президента в отеле Hilton Kalastajatorppa и самого Дональда Трампа в соседнем гостевом доме, а также за обеспечение каналов связи, организацию питания и подготовку помещений для переговоров.

Отмечается, что 10 тыс. евро стоили сауна и раздача финской клубники и гороха аккредитованным журналистам.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.