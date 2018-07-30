Отчаянный грек от первого лица снял видео, как на его дом надвигается огромный лесной пожар

Житель Греции Танасис Вулисмас прославился на весь мир - рискуя жизнью, отчаянный грек заснял, как мощный лесной пожар неумолимо наступает на его дом, выложив соответствуюший ролик под названием "Пламя для мотылька" на YouTube.

На кадрах видно, как огонь сначала подбирается к зданию, затем перекидывается на дом. Вулисмас отступает, в ролике слышатся шум, крики и звуки сигнализации, после чего телефон падает на землю и запись обрывается.

Пользователи выказали немалое беспокойство за судьбу мужчины и мелькнувшего в видео кота. "Господи, помилуй!", "Мужик, ты хоть жив-то остался?", "Я посмотрела это несколько раз... и я в шоке! Мне было интересно, выжил ли этот человек, а также этот кот?!" - множество комментариев выразили неподдельную тревогу зрителей за судьбу грека.

Впрочем, опасающимся быстро пояснили, что Вулисмас, скорее всего, жив - кто-то же выложил этот ролик на YouTube. Однако опасений это не уменьшило.

"Я видел большой пожар в лесу, но это выглядело не так страшно. Он горел, но не так стремительно, и там не было зданий. Это какой-то апокалипсис", — охарактеризовал пережитое Вулисмасом юзер с ником Dooku8.

Позднее выяснилось, что попавший в оборот грек и его кот - даже два кота - выжили, сумев спрятаться в гараже. На следующий день Вулисмас выложил видео с пепелищем, оставшимся после пожара.

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Напомним, греческая пожарная служба провела тщательное расследование, в результате которого опровергла предположение властей, что причиной масштабных лесных пожаров является злонамеренный поджог и заявила, что лесные участки загорелись из-за обыкновенной халатности.