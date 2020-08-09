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Задержание боевиков Вагнера: Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным

9 августа 2020, 12:05

Президент Беларуси пообещал разобраться с задержанными боевиками РФ.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг задержания под Минском наемников российской ЧВК Вагнера.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах.

Лукашенко заявил о том, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться по задержанным в Беларуси боевикам.

По словам президента Беларуси, ему всё равно, спровоцировала ли ситуацию с задержанием россиян в Беларуси "третья страна" и пообещал в этом вопросе работать "по факту".

Лукашенко заявил, что получил от Путина письмо с изложением всех фактов по задержанным боевикам.Читайте такжеСтало известно об украинском прошлом задержанного в Беларуси боевика Вагнера

Напомним, в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК Вагнера, 32 - под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

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Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

новости Беларуси ЧВК Вагнер боевики Александр Лукашенко
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