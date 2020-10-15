Алиев назвал число взятых под контроль Баку территорий в Нагорном Карабахе

Алиев утверждает, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован военно-политическим путем.
С момента эскалации конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе азербайджанским войскам удалось взять под контроль около 40 населенных пунктов непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.
По его словам, азербайджанская контрнаступательная военная операция в Нагорном Карабахе продолжается. В Баку намерены сделать новые заявления уже в скором времени.
"Наша успешная операция продолжается. До сегодняшнего дня освобождено около 40 или более населенных пунктов - городов и сел, и в ближайшее время будут очередные радостные новости", - сказал глава государства.
Также он подчеркнул, что в Баку считают военно-политический путь наиболее оптимальным вариантом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджанская армия будет продвигаться в районе непризнанной НКР до тех пор, пока Армения не начнет соблюдать перемирие.Читайте такжеВойна в Карабахе: Россия назвала путь решения конфликта и захотела "вмешаться"
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженная конфронтация Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе вспыхнула с новой силой утром, 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего азербайджанская сторона заявила о начале контрнаступательной военной операции.
- Стороны договорились 10 октября о перемирии, однако оно не продлилось и часа. Оборонные ведомства Армении и Азербайджана выдвинули обоюдоострые обвинения в нарушении договоренностей.
- Военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе поддерживает Анкара. Президент Турции Реджеп Эродоган призвал США, Францию и Россию завершить мирные переговоры передачей Карабаха под контроль Азербайджана.
- В США сделали заявление об обеспечении Турции подкрепления Азербайджану. Вашингтон призвал Анкару прекратить вмешательство в нагорно-карабахский конфликт.
- Кремль не исключает размещения в Нагорном Карабахе миротворческого контингента, однако подчеркивает, что такое решение должно быть согласовано с Баку и Ереваном.