Алиев назвал число взятых под контроль Баку территорий в Нагорном Карабахе

Азербайджан освободил около 40 населенных пунктов в Нагорном Карабахе - Алиев/ president.az

С момента эскалации конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе азербайджанским войскам удалось взять под контроль около 40 населенных пунктов непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

По его словам, азербайджанская контрнаступательная военная операция в Нагорном Карабахе продолжается. В Баку намерены сделать новые заявления уже в скором времени.

"Наша успешная операция продолжается. До сегодняшнего дня освобождено около 40 или более населенных пунктов - городов и сел, и в ближайшее время будут очередные радостные новости", - сказал глава государства.

Также он подчеркнул, что в Баку считают военно-политический путь наиболее оптимальным вариантом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджанская армия будет продвигаться в районе непризнанной НКР до тех пор, пока Армения не начнет соблюдать перемирие.Читайте такжеВойна в Карабахе: Россия назвала путь решения конфликта и захотела "вмешаться"

Конфликт в Нагорном Карабахе