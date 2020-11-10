Армения капитулировала в войне за Нагорный Карабах - Алиев

Алиев заявил о капитуляции Армении в война за Карабах / Reuters

Армения капитулировала, подписав договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Документ подписали глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

"У вопроса есть военное решение, но я хотел решить вопрос политическим путем... Получилось так, как я говорил: военный этап завершен, переходим к политическому вопросу. Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ, (премьер Армении Никол – ред.) Пашинян его подписал, другого пути не было. По сути, признание поражения, это капитуляция в войне", - заявил Алиев в обращении к нации, транслировавшемся телеканалом AzTV.

Война за Нагорный Карабах – о чем сообщалось ранее:

9 ноября Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия заняла еще 23 населенных пункта в Нагорном Карабахе.

8 ноября Ильхам Алиев заявил о том, что азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

5 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил условия для прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Он потребовал от Армении освободить оккупированные территории.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.