Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе

Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении МИД страны.
Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном относительно прекращения огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.
Об этом говорится в сообщении МИД Армении.
"Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противодействовать этой агрессии против Арцаха (второе название непризнанной Нагорно-Карабахской республики, - ред.), в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах, восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей", - говорится в сообщении.
Также в Армении заявили, что действия Азербайджана, Турции, участие иностранных боевиков подрывают региональную безопасность, что значительно повышает риск крупномасштабной войны.
Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван выдвинули обоюдные обвинения в срыве режима прекращения огня, после чего Азербайджан выступил с заявлением о начале контрнаступательной операции.
- Турция выступила в поддержку Азербайджана – Анкара призвала Армению прекратить огонь и пообещала оказать Баку всестороннюю помощь в противостоянии с Ереваном.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах является азербайджанской землей, поэтому Баку намерен восстановить историческую справедливость.
- Его турецкий коллега Реджеп Эрдоган поддержал Азербайджан и призвал Армению к деоккупации Нагорного Карабаха.
- В Армении объявили о военном положении в стране и всеобщей мобилизации. Ереван рассматривает возможность признания Нагорного Карабаха независимым государством.
- Министерство иностранных дел Украины поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Об этом заявил на брифинге 30 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- 1 октября Дональд Трамп, Владимир Путин и Эммануэль Макрон опубликовали совместное заявление с требованием к Азербайджану и Армении немедленно прекратить огонь и перевести решение проблемы в дипломатическую плоскость.