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Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе

2 октября 2020, 10:46

Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении МИД страны.

Нагорный Карабах, армяне
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября / photolure.am

Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном относительно прекращения огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении МИД Армении.

"Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противодействовать этой агрессии против Арцаха (второе название непризнанной Нагорно-Карабахской республики, - ред.), в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах, восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей", - говорится в сообщении.

Также в Армении заявили, что действия Азербайджана, Турции, участие иностранных боевиков подрывают региональную безопасность, что значительно повышает риск крупномасштабной войны.

Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:

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