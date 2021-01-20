Байден отменит законы Трампа: стало известно, что пойдет под нож

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Новый президент США Джозеф Байден намерен в первые же часы своего правления отменить около 20 законов, которые были приняты при его предшественнике Дональде Трампе.

После инаугурации новый глава Белого дома подпишет указы, меморандумы и директивы, "чтобы обратить вспять самый серьезный ущерб, нанесенный администрацией". Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена.

Стали известны сразу несколько пунктов программы.

Прежде всего, Байден планирует аннулировать решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, поскольку ВОЗ "имеет решающее значение для координации международных мер борьбы с COVID-19", а Штаты намерены заняться укреплением и реформированием организации.

Также Байден намерен остановить строительство стены на границе США и Мексики.

Еще одним пунктом станет отмена ограничения на въезд для мусульман.

В то же время указ Трампа о переносе посольства США в Иерусалим останется в силе.

Напомним, через несколько часов Трамп сложит свои полномочия президента США, и главой Америки станет Джо Байден.

Во время инаугурации тысячу гостей будет охранять около 25 тысяч бойцов Нацгвардии.

Самого Трампа на инаугурации не будет - впервые за 152 года президент США отказался принять участие в церемонии инаугурации своего приемника.

Инаугурация Байдена - что известно о его команде