Байден отменит законы Трампа: стало известно, что пойдет под нож

Впервые за 152 года президент США отказался принять участие в церемонии инаугурации своего приемника.
Новый президент США Джозеф Байден намерен в первые же часы своего правления отменить около 20 законов, которые были приняты при его предшественнике Дональде Трампе.
После инаугурации новый глава Белого дома подпишет указы, меморандумы и директивы, "чтобы обратить вспять самый серьезный ущерб, нанесенный администрацией". Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена.
Стали известны сразу несколько пунктов программы.
Прежде всего, Байден планирует аннулировать решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, поскольку ВОЗ "имеет решающее значение для координации международных мер борьбы с COVID-19", а Штаты намерены заняться укреплением и реформированием организации.
Также Байден намерен остановить строительство стены на границе США и Мексики.
Еще одним пунктом станет отмена ограничения на въезд для мусульман.
В то же время указ Трампа о переносе посольства США в Иерусалим останется в силе.
Напомним, через несколько часов Трамп сложит свои полномочия президента США, и главой Америки станет Джо Байден.
Во время инаугурации тысячу гостей будет охранять около 25 тысяч бойцов Нацгвардии.
Самого Трампа на инаугурации не будет - впервые за 152 года президент США отказался принять участие в церемонии инаугурации своего приемника.
Инаугурация Байдена - что известно о его команде
- Главный претендент на пост главы американского Минфина Джанет Йеллен в ходе слушаний в финансовом комитете сената США сообщила, что в случае её избрания санкционная политика Белого дома в отношении России будет пересмотрена.
- Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин уже подтвердили намерения администрации Байдена обеспечить предоставление летального оружия Украине и совершить еще несколько шагов, направленных на сдерживание России в Европе.
- Байден назначил в свою администрацию трансгендера Рейчел Левин. В случае, если Сенат утвердит ее кандидатуру, она станет первым трансгендером в американской администрации и также первым в истории федеральным чиновником-трансгендером.