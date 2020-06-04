Беларусь "уплывает" от России: Лукашенко выдвинул новому правительству важное требование

Лукашенко хочет, чтобы Беларусь не зависела от России в энергетической сфере даже на 50-55%.
Белорусский глава государства Александр Лукашенко поручил новому правительству решить вопрос энергетической зависимости Минска от Москвы.
Об этом он рассказал во время совещания, посвященному работе нового состава Совета министров республики Беларусь 4 июня.
По словам Лукашенко, Беларусь должна позаботиться о развитии своего внутреннего рынка, а также экспорта и внешнего спроса. В планах Минска – серьезное снижение зависимости от РФ и поиск новых рынков с целью импорта энергетических ресурсов.
"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - подчеркнул президент Беларуси.
В среду, 3 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку белорусское правительство. Новым главой Совмина стал Роман Головченко, бывший глава военно-промышленного комитета.
Недавно Лукашенко заявил, что Россия практически в два раза дороже продает газ Беларуси, чем странам Европейского Союза, и призвал правительство решить этот вопрос.
Напомним, в скором времени Беларусь в рамках договоренностей с США в энергосфере должна получить первую партию американской нефти.