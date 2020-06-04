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Беларусь "уплывает" от России: Лукашенко выдвинул новому правительству важное требование

4 июня 2020, 16:30

Лукашенко хочет, чтобы Беларусь не зависела от России в энергетической сфере даже на 50-55%.

Лукашенко
Лукашенко дал задание новому правительству / Reuters

Белорусский глава государства Александр Лукашенко поручил новому правительству решить вопрос энергетической зависимости Минска от Москвы.

Об этом он рассказал во время совещания, посвященному работе нового состава Совета министров республики Беларусь 4 июня.

По словам Лукашенко, Беларусь должна позаботиться о развитии своего внутреннего рынка, а также экспорта и внешнего спроса. В планах Минска – серьезное снижение зависимости от РФ и поиск новых рынков с целью импорта энергетических ресурсов.

"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - подчеркнул президент Беларуси.

В среду, 3 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку белорусское правительство. Новым главой Совмина стал Роман Головченко, бывший глава военно-промышленного комитета.

Недавно Лукашенко заявил, что Россия практически в два раза дороже продает газ Беларуси, чем странам Европейского Союза, и призвал правительство решить этот вопрос.

Напомним, в скором времени Беларусь в рамках договоренностей с США в энергосфере должна получить первую партию американской нефти.

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