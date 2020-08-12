"Огонь на поражение": в МВД Беларуси подтвердили стрельбу из огнестрела в протестующих

В МВД Беларуси утверждают, что была угроза жизни правоохранителям / sb.by

В Министерстве внутренних дел Республики Беларусь официально подтвердили, что в ходе протестов в ночь с 11 на 12 августа правоохранители применили огнестрельное оружие против активистов.

Об этом сообщает пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в Telegram.

Согласно заявлению ведомства, в Бресте на силовиков "напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках". Сотрудники правоохранительных органов сделали предупредительные выстрелы вверх в воздух, однако это не изменило ситуацию. Впоследствии силовики открыли огонь на поражение.

"Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - заявила Чемоданова.

По информации издания Euroradio, раненый получил тяжелую травму: открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб – разложение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание. На 6:30 утра 12 августа потерпевший был жив.Читайте такжеОМОН массово задерживает и бьет людей: что происходит в охваченной протестами Беларуси

Как подчеркнули в МВД, на полицейских за последние сутки было совершено 5 умышленных наездов на автотранспортных средствах.

Напомним, в ночь на 12 августа в Беларуси прошли массовые задержания и избиения силовиками как протестующих, так и случайно оказавшихся на улице граждан.

Ранее белорусские власти сделали заявление о задержании координаторов протестных акций. Группа якобы состояла из одного руководителя и трех подчиненных.