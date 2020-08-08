Выборы в Беларуси: обозреватель раскрыл, чего боится Россия

РФ боится вмешиваться в белорусские выборы, считает журналист / Reuters

Белорусский журналист – обозреватель Денис Лавникевич, заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко с его абсолютной недоговороспособностью просто ужасно надоел главе Российской Федерации Владимиру Путину и россиянам, и РФ оказалась перед очень сложным выбором.

России не нужен Майдан в Беларуси, но российская сторона боится, что может попасть под санкции Запада, если будет видно вмешательство страны в белорусские президентские выборы, рассказал эксперт Апострофу.

По его словам, РФ абсолютно не нужны дополнительные санкции.

"…одна из версий, что Лукашенко разыграл всю эту комедию с наемниками (задержание россиян-членов ЧВК Вагнера в Беларуси – Ред.), чтобы давить на Россию, что, мол, если сейчас не поддержите нас, то мы вас выставим в таком свете, что мало не покажется. Это вполне в духе Лукашенко", – добавил собеседник.

Читайте также"Подавить бунт": в РФ призывают ввести войска в Беларусь и задушить МайданНапомним, выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. В стране оппозиция уже объяснила, как противникам Александра Лукашенко действовать в день голосования, чтобы добиться перемен.

Ранее страну охватили протесты из-за арестов оппозиционных политиков-кандидатов в президенты и снятием их кандидатур с избирательной гонки.