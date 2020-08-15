США "поставили диагноз" выборам в Беларуси

В Беларуси выборы президента не были свободными, сказал Майк Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что президентские выборы в Беларуси не были справедливыми.

Белорусская избирательная гонка не была свободной, рассказал Помпео на пресс-конференции с главой польского МИД Яцеком Чапутовичем, пишет ТАСС.

По словам госсекретаря, США и Польша призывают власти Беларуси начать диалог с белорусским обществом.

"Мы говорили, что выборы (в Беларуси – Ред.) не были свободными и справедливыми", – поделился глава американской дипломатии.

Напомним, выборы в Беларуси 2020 состоялись 9 августа. После того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко лидирует с огромным отрывом, начались массовые акции протеста.

Оппозиция Беларуси утверждала, что во время выборов были масштабные фальсификации. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

В белорусском Центризбиркоме сообщили, что за Лукашенко на выборах проголосовали более 80% избирателей. Евросоюз уже не признал результаты выборов и анонсировал введение санкций.