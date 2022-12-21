"Бункерный дед заигрался": глава СБУ назвал два варианта судьбы Путина

Развязанная Россией война против Украины оказалась провальной для российского диктатора Владимира Путина. Теперь его ждет два варианта – либо скамья подсудимых в Гааге, либо смерть в бункере.
Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Наталии Мосейчук. Он отмечает, что диктатор РФ уже заигрался и живет в своем болезненном мире.
"Заигрался, закрался, зазнался. Это – бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире, и его постигнет два варианта: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае", – спрогнозировал Малюк.
Он отметил, что СБУ уже собрала копилку доказательств, которые будут использованы в международных уголовных судах для доказательства вины страны-агрессора РФ.
Кто такой Василий малыш
Василий Малюк – украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временный исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.
Ранее политический аналитик Владимир Горбач отмечал, что российский диктатор Владимир Путин может повторить попытку массированного наступления на Украину с разных сторон – севера, юга, востока. Такая тактика уже показала свою неэффективность, однако глава Кремля думает, что виноваты в провале исполнители. Мол, если сменить исполнителей – план может сработать.
Напомним, политический аналитик Владимир Горбач ранее отмечал, что во время подготовки нового масштабного наступления на Украину из Беларуси РФ будет маскировать это под проведение совместных российско-белорусских военных учений. Это позволит объяснить, почему она перебрасывает на территорию Беларуси большое количество российских военных. А для Украины это должно стать сигналом, что уже происходит подготовка к новому наступлению.
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