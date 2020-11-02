Детская песня стала популярней Despacito на Youtube

Трек сначала стал популярным в Юго-Восточной Азии, а затем покорил многие страны мира.
На YouTube появился новый рекордсмен. Им стал клип на детскую песню Baby Shark, что в переводе означает Акуленок.
Как сообщает The Guardian, песню исполнила 10-летняя певица Хоуп Сегойн.
Уточняется, что композиция была записана в рамках южнокорейского образовательного проекта Pinkfong и была опубликована на видеоплатформе в 2016 году.
Изначально задорная композиция приобрела популярность в Юго-Восточной Азии, а затем в США и Европе.
Сейчас у Baby Shark 7,04 миллиардов просмотров, и песня обогнала предыдущего рекордсмена. Клип на песню Luis Fonsi feat.Daddy Yankee Despacito собрал 7,03 миллиардов просмотров.
Премьера песни и клипа Таблетка певицы Runa прошла 1 октября 2020 года.
Ранее Michelle Andrade представила новый клип на песню Tonight.
Напомним, Билли Айлиш представила клип No Time To Die на свою песню OST James Bond.