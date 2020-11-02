Детская песня стала популярней Despacito на Youtube

На Youtube — новый рекордсмен по просмотрам / Фото: скриншот из видео

На YouTube появился новый рекордсмен. Им стал клип на детскую песню Baby Shark, что в переводе означает Акуленок.

Как сообщает The Guardian, песню исполнила 10-летняя певица Хоуп Сегойн.

Уточняется, что композиция была записана в рамках южнокорейского образовательного проекта Pinkfong и была опубликована на видеоплатформе в 2016 году.

Изначально задорная композиция приобрела популярность в Юго-Восточной Азии, а затем в США и Европе.

Сейчас у Baby Shark 7,04 миллиардов просмотров, и песня обогнала предыдущего рекордсмена. Клип на песню Luis Fonsi feat.Daddy Yankee Despacito собрал 7,03 миллиардов просмотров.