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Диего Марадона похоронен без одного органа – западные СМИ

28 ноября 2020, 11:19

У Марадоны один орган в два раза больше стандартного размера, выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что Марадону похоронили без одного органа
Диего Марадону похоронили без одного органа, узнали журналисты / Reuters

Выяснились подробности вскрытия футболиста и бывшего тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны – у него было огромное сердце.

Сердце Марадоны было в два раза больше стандартного размера этого органа, пишет аргентинская газета Clarin.

По сведениям издания, сердце футболиста сохранили для изучения.

"Вскрытие… обнаружило в его сердце дилатационную кардиомиопатию, – патологию, которая приводит к увеличению полостей сердца и имеет множество причин", – отмечается в материале.

  • Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Вскрытие показало, что причина его смерти – острая сердечная недостаточность, которая спровоцировала отек легких.
  • С Марадоной попрощались в столице Аргентины Буэнос-Айресе в здании президентского дворца.
  • Марадона похоронен 26 ноября на частном кладбище Белла-Виста, которое находится под Буэнос-Айресом, возле родителей.

Справка. Чаще всего у взрослого человека длина сердца составляет 12-13 см, а ширина – 9-10 см, пишет Wikipedia.

По сведениям энциклопедии, у мужчин масса сердца в среднем составляет 332 г.

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