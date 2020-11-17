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Достроят ли Северный поток-2 при Байдене: в России оценили шансы

17 ноября 2020, 09:41

В РФ не исключают, что вполне возможно ужесточение санкций, которые уже находятся в Конгрессе.

Северный поток-2
Северный поток-2 обложили санкциями / Reuters

Газопровод Северный поток–2 будет достроен при любом президенте США, в том числе и при "демократе" Джо Байдене.

Такое мнение высказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач, передает Baltnews.

"Возможно, США придется предпринять шаги для сохранения лица. Газопровод все равно будет построен и введен в эксплуатацию, поэтому мы отступаем ради наших трансатлантических партнеров, с которых мы получим компенсацию в другой форме", – отметил Гривач.

При этом он не исключает, что "вполне возможно ужесточение санкций, которые уже находятся в Конгрессе, если, конечно, транзит власти состоится и пройдет гладко".

Ранее бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк заявлял, что в случае признания победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах, он, возможно, захочет "поторговаться" по вопросу Северного потока–2.

По мнению Блэка, Байден может предложить снять санкций против проекта в обмен на какие-либо выгоды для США, передает РИА Новости.

"Будет очень прекрасно увидеть окончание [строительства] газопровода Северный поток-2, который уже практически завершен. Он должен быть закончен и в Германии, и в России. Это возможно, потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США. Он, возможно, захочет немного поторговаться по проекту "Северный поток", – сказал экс-сенатор.

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Строительство Северного потока-2 - что известно:

  • Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
  • Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
  • Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
  • По данным СМИ, власти Соединенных Штатов Америки намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода Северный поток-2.
  • 20 октября в США разъяснили порядок применения санкции против газопровода Северный поток-2. В частности, под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.
  • 17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
  • В сентябре после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
  • 1 июля Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.
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