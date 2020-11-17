Достроят ли Северный поток-2 при Байдене: в России оценили шансы

Северный поток-2 обложили санкциями / Reuters

Газопровод Северный поток–2 будет достроен при любом президенте США, в том числе и при "демократе" Джо Байдене.

Такое мнение высказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач, передает Baltnews.

"Возможно, США придется предпринять шаги для сохранения лица. Газопровод все равно будет построен и введен в эксплуатацию, поэтому мы отступаем ради наших трансатлантических партнеров, с которых мы получим компенсацию в другой форме", – отметил Гривач.

При этом он не исключает, что "вполне возможно ужесточение санкций, которые уже находятся в Конгрессе, если, конечно, транзит власти состоится и пройдет гладко".

Ранее бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк заявлял, что в случае признания победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах, он, возможно, захочет "поторговаться" по вопросу Северного потока–2.

По мнению Блэка, Байден может предложить снять санкций против проекта в обмен на какие-либо выгоды для США, передает РИА Новости.

"Будет очень прекрасно увидеть окончание [строительства] газопровода Северный поток-2, который уже практически завершен. Он должен быть закончен и в Германии, и в России. Это возможно, потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США. Он, возможно, захочет немного поторговаться по проекту "Северный поток", – сказал экс-сенатор.

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Строительство Северного потока-2 - что известно: