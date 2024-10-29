Друзья Путина могут остаться без нефти: названы цели ВСУ в Брянской области

Главное от Свитана:
- Брянщина рискует повторить судьбу Курщины
- ВСУ могут обрезать нефтепоток РФ
В Брянской области вполне возможно повторение сценария с Курщиной, не исключил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Ранее местные власти Брянской области заявили о заходе украинских сил обороны в направлении населенного пункта Климово, неподалеку от украинской Семеновки, передает Канал 24.
Эксперт отмечает, что ранее Климово служило летним аэродромом для Конотопской авиабазы, сейчас там расположен склад старой советской техники. Вместе с тем оккупанты РФ ранее туда перебросили дополнительные силы для наступления в сторону Черниговской области.
"С весны россияне пытаются организовать наступление на три локации – Волчанск, в сторону Сум и в направлении Черниговщины. Важно эту (Климово – ред.) локацию обезоружить, как и Курское направление", – объяснил военный эксперт.
При этом собеседник напоминает о том, что неподалеку проходит нефтепровод "Дружба", а в 40 километрах в населенном пункте Унеча стоит станция распределения.
"Если взять ее под контроль, без нефти останется Виктор Орбан, Роберт Фицо, Александр Лукашенко. Это нужно было сделать уже давно", – добавил Свитан.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Напомним, что Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе, где хранились горюче-смазочные материалы для российской армии.
Ранее подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны российской федерации, что в Брянской области.
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Россией Феодосии. Украинские силы успешно атаковали объект, несмотря на наличие системы ПВО "Панцирь С-1", которая не смогла отразить атаку.
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