Друзья Путина могут остаться без нефти: названы цели ВСУ в Брянской области

В Брянской области проходит нефтепровод "Дружба", напомнил Роман Свитан.

https://glavred.info/world/druzya-putina-mogut-ostatsya-bez-nefti-nazvany-celi-vsu-v-bryanskoy-oblasti-10609313.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Главное от Свитана:

Брянщина рискует повторить судьбу Курщины

ВСУ могут обрезать нефтепоток РФ

В Брянской области вполне возможно повторение сценария с Курщиной, не исключил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Ранее местные власти Брянской области заявили о заходе украинских сил обороны в направлении населенного пункта Климово, неподалеку от украинской Семеновки, передает Канал 24.

видео дня

Эксперт отмечает, что ранее Климово служило летним аэродромом для Конотопской авиабазы, сейчас там расположен склад старой советской техники. Вместе с тем оккупанты РФ ранее туда перебросили дополнительные силы для наступления в сторону Черниговской области.

"С весны россияне пытаются организовать наступление на три локации – Волчанск, в сторону Сум и в направлении Черниговщины. Важно эту (Климово – ред.) локацию обезоружить, как и Курское направление", – объяснил военный эксперт.

При этом собеседник напоминает о том, что неподалеку проходит нефтепровод "Дружба", а в 40 километрах в населенном пункте Унеча стоит станция распределения.

"Если взять ее под контроль, без нефти останется Виктор Орбан, Роберт Фицо, Александр Лукашенко. Это нужно было сделать уже давно", – добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Напомним, что Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе, где хранились горюче-смазочные материалы для российской армии.

Ранее подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны российской федерации, что в Брянской области.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Россией Феодосии. Украинские силы успешно атаковали объект, несмотря на наличие системы ПВО "Панцирь С-1", которая не смогла отразить атаку.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред