Экс-госсекретарь США Помпео приедет в Украину - Politico

Майк Помпео – один из 10 потенциальных кандидатов от Республиканской партии в президенты США в 2024 году.

Майк Помпео планирует визит в Украину - СМИ / Фото УНИАН

Госсекретарь США времен Трампа, возможный кандидат в президенты от республиканцев Майк Помпео 3 апреля приедет в Украину. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на информацию от трех источников.

Своим визитом в Украину, в которой продолжается война, Помпео продемонстрирует свою поддержку Киеву. Таким образом, он выделится среди своих партийных соперников - экс-президента Дональда Трампа и Рона ДеСантиса, которые уже негативно высказались о военной помощи Украине.

Издание отмечает, что Помпео придется преодолевать риски безопасности, но это обычные меры предосторожности в стране, которая ведет полномасштабную войну.

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Встретится ли Помпео с Зеленским и каков будет его маршрут, не уточняется.

Отметим, Майк Помпео – один из 10 потенциальных кандидатов от Республиканской партии в президенты США в 2024 году. Еще летом прошлого года Помпео осудил российское вторжение в Украину и призвал Штаты передать Украине американские танки Abrams и зенитно-ракетные комплексы Patriot, чтобы украинцы смогли себя защитить.

Как сообщал Главред, бывший президент США Дональд Трамп выдал новую порцию заявлений о войне в Украине. Так, он пообещал своим избирателям завершить войну России против Украины через 24 часа после избрания на второй президентский срок.

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