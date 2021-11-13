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"Это война": Монастырский заявил, что миграционный кризис затеял Путин

13 ноября 2021, 07:30

Беженцы - это убегающие от опасности. Сейчас в тех странах, откуда эти люди, нет угроз, отметил главаа МВД.

мигранты, беженцы, Беларусь, Польша
Монастырский заявил, что миграционный кризис затеял Путин / Reuters

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси спровоцировал президент РФ Владимир Путин. Это часть гибридной войны, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" он отметил, что на границе Польши и Беларуси находятся не беженцы, а цель этого кризиса - не Польша, а весь Европейский союз.

"Беженцы - это убегающие от опасности. Сейчас в тех странах, откуда эти люди, нет угроз. В 2015 году в Сирии и Ираке шли боевые действия, люди спасали свою жизнь. Сейчас мы наблюдаем обострение ситуации и искусственно спровоцированный кризис. Автор которой - Путин. Это часть гибридной войны и агрессии", - заявил Монастырский.

Глава МВД также призвал украинцев придерживаться одной позиции в этой ситуации.

"Я призываю всех граждан быть едиными - не может в этой ситуации быть разных точек зрения. Это война! Тысячи людей направляются к границам ЕС. Убежден, что наша граница - это символическая граница Европы. Наша задача его защищать", - подчеркнул он.

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Ситуация на границе Беларуси с Польшей

8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

10 ноября стало известно, что две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа. Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных - разыскивают.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза через Беларусь, могут попытаться пройти через территорию Украины.

В Социал-демократеской партии в немецком Бундестаге предложили привлечь Украину к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе. Речь идет о том, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки об убежище в ЕС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что официальный Киев не собирается принимать в своей стране нелегальных мигрантов. По его словам, депутаты от Социал-демократической партии Германии, которые выступили с такой инициативой в отношении Украины, должны забрать мигрантов к себе – домой или в Бундестаг.

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