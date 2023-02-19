Евросоюз планирует совместные закупки странами оружия для ВСУ – Reuters

Руководители МИД стран Евросоюза будут обсуждать идею совместных закупок снарядов в Брюсселе уже в понедельник, 20 февраля, говорят журналисты.

Страны Евросоюза хотят совместно покупать для Украины снаряды - Reuters / коллаж фото УНИАН и Defence Express

Руководство ЕС в неотложном формате изучает возможности стран-членов организовать объединение для закупки боеприпасов для помощи Украине в ее войне против России. Об этом сообщает западное новостное агентство Reuters со ссылкой на брюссельских официальных лиц.

Есть информация, что руководители МИД стран Евросоюза будут обсуждать идею совместных закупок снарядов для артиллерийских стволов калибра 155-миллиметра на официальной встрече в Брюсселе уже в ближайший понедельник, 20 февраля.

Источники журналистов в брюссельской среде говорят − совместный подход в закупке был бы гораздо более эффективным, чем размещение отдельных заказов корпорациям, которые производят снаряды. Плюс логично, что крупные заказы также помогут промышленникам вкладывать в производство дополнительные деньги и организовывать новые мощности.

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"Настало время ускорить производство и расширить производство стандартизированных продуктов, в которых Украина отчаянно нуждается", — заявила 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Военная помощь Украине

Помощь Украине во время российского вторжения является бессрочной. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Ранее на заседании кабинета министров Джо Байден заявил, что война России против Украины достигла критической точки, Киев нуждается в максимальной помощи.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Америка не сможет доставить в Украину обещанные танки Abrams до весны. Она подчеркнула, что эти боевые машины "очень сложные".

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев.

В ближайшее время Великобритания не будет отправлять истребители в Украину, а сосредоточится на том, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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