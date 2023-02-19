УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Евросоюз планирует совместные закупки странами оружия для ВСУ – Reuters

19 февраля 2023, 09:05
Руководители МИД стран Евросоюза будут обсуждать идею совместных закупок снарядов в Брюсселе уже в понедельник, 20 февраля, говорят журналисты.
Евросоюз, снаряды
Страны Евросоюза хотят совместно покупать для Украины снаряды - Reuters / коллаж фото УНИАН и Defence Express

Руководство ЕС в неотложном формате изучает возможности стран-членов организовать объединение для закупки боеприпасов для помощи Украине в ее войне против России. Об этом сообщает западное новостное агентство Reuters со ссылкой на брюссельских официальных лиц.

Есть информация, что руководители МИД стран Евросоюза будут обсуждать идею совместных закупок снарядов для артиллерийских стволов калибра 155-миллиметра на официальной встрече в Брюсселе уже в ближайший понедельник, 20 февраля.

Источники журналистов в брюссельской среде говорят − совместный подход в закупке был бы гораздо более эффективным, чем размещение отдельных заказов корпорациям, которые производят снаряды. Плюс логично, что крупные заказы также помогут промышленникам вкладывать в производство дополнительные деньги и организовывать новые мощности.

видео дня

"Настало время ускорить производство и расширить производство стандартизированных продуктов, в которых Украина отчаянно нуждается", — заявила 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Военная помощь Украине

Помощь Украине во время российского вторжения является бессрочной. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Ранее на заседании кабинета министров Джо Байден заявил, что война России против Украины достигла критической точки, Киев нуждается в максимальной помощи.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Америка не сможет доставить в Украину обещанные танки Abrams до весны. Она подчеркнула, что эти боевые машины "очень сложные".

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев.

В ближайшее время Великобритания не будет отправлять истребители в Украину, а сосредоточится на том, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Другие новости об оружии для Украины:

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:05

Евросоюз планирует совместные закупки странами оружия для ВСУ – Reuters

09:00

Освобождение Крыма станет толчком к превращению России в Северную Корею - Александр ПалийЭксклюзив

08:58

Кадыров не поддержал Пригожина в информационной кампании против Минобороны РФ: в ISW назвали причину

08:40

Когда русская армия посыплетсямнение

08:02

В РФ с почестями похоронили "вагнеровца", осужденного за заказное убийство

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:35

Китай может предоставлять РФ форму и бронежилеты для наступления оккупантов в Украине – СМИ

06:23

Путин решил, что Пригожина стало слишком многомнение

05:50

Что делать, когда ваша черешня жирует: 7 простых способов получить щедрый урожай

03:40

Успешное контрнаступление ВСУ: американский генерал назвал условия и сроки

Реклама
03:20

Гороскоп на сегодня 19 февраля 2023: Стрельцам - фатальные ошибки, Рыбам - ссораВидео

02:42

"Крыша едет, деменция": Волочкова превратилась в престарелую БарбиВидео

02:15

Как сварить морковь для салата за 5 минут: супер-трюк, которым пользуются самые хитрые хозяйкиВидео

01:35

Зачем хозяйки посыпают ковер корицей перед тем, как пылесосить: хитринка во время уборки

00:51

Почему 19 февраля нельзя дарить и покупать кошелек: приметы и запреты дняВидео

18 февраля, суббота
23:59

Макрон удивил своим заявлением о полном разгроме РоссииВидео

23:10

У Зеленского четко ответили, будут ли ВСУ бить по территории РФВидео

22:30

"Мы все помним": Зеленский заявил, что РФ привлекут к ответственности за геноцид украинцевВидео

22:00

Приближается ураган: 3 знака зодиака в ближайшее время постигнут проблемы с деньгамиВидео

21:33

РФ готовит новую атаку: в ВСУ раскрыли вражескую тактику ракетных обстреловВидео

21:10

РФ накопила возле Украины сотни единиц авиации: в ГУР рассказали, ожидать ли крупного авиаудараВидео

Реклама
20:26

Марк Фейгин. Последнее наступление РоссииВидеоблоги

20:18

В РФ создают новые частные армии: экс-депутат Госдумы назвал причинуВидео

20:11

Черник рассказал, произойдет ли катастрофа на фронте, если ВСУ отойдут от БахмутаВидео

19:46

Итоги Рамштайна-9: Украина получит больше снарядов и систем ПВОмнение

19:24

Зачем класть монеты под порог: способ обогащения, который передается из поколения в поколение

19:21

Бронепоезд Путина заблокировал движение на железной дороге в РФ

19:11

"Я лично отминусовал 500 оккупантов": 23-летний защитник рассказал, как уничтожает россиянВидео

18:31

Кулеба поставил на место намекавшего на уступки Украины РФ лидера ЧехииВидео

18:21

Пол стакана уксуса творят чудеса: зачем его заливают в раковину

17:59

В РФ уже готовятся к смуте, но она не начнется, пока ВСУ вдребезги не разобьют оккупантов - ДикийВидео

17:46

Пропагандисты вагнеровцев "слили" локацию базы РФ на Луганщине

17:15

Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля: Водолеям – боль, Рыбам – силы на новоеВидео

17:10

Гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Скорпиону – вдохновляющая любовь, Водолею - конфликтыВидео

16:53

Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса летом – Стефанчук

16:15

Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку Украине - СунакВидео

15:57

У Байдена жестко обвинили РФ: действия в Украине - преступления против человечества

15:51

"Называю только по отчеству": Лолита рассказала о своем любовникеВидео

15:28

Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкойВидео

15:25

Зоопарк везде: Райан Рейнольдс рассказал, как быть отцом четверых детей

15:20

Малюська попросил ChatGPT законопроект о проституции: за 30 секунд получил невероятный результат

Реклама
15:18

"Путин может сказать "стоп": изгнание оккупантов в РФ – не конец войны, может быть новое "ОРДЛО" – экспертВидео

15:10

Тайком от родителей: 5 странных вещей, которые ели советские дети

14:43

Причина не известна: умерла вторая жена Высоцкого

14:40

Войска вынужденно выполнят приказ Лукашенко: в ГУР оценили риск нападения БеларусиВидео

14:31

"Подключились регулярные войска РФ": эксперт объяснил, почему оккупанты "суицидятся" под Бахмутом

14:27

"Путин планирует новые наступления": Столтенберг дал тревожный прогнозВидео

14:12

Рики Мартин поделился редким фото взрослого сына от суррогатной материВидео

13:58

Байден обратится к Путину, когда будет выступать в Польше перед годовщиной войны – Белый домВидео

13:54

Помнят все обиды и упиваются своей местью: имена женщин, которые не прощают предательствоВидео

13:46

"Шиш вам": Нагиев отказался вести музыкальную церемонию в РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять