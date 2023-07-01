Глава ЦРУ звонил в Нарышкину, чтобы успокоить Кремль после мятежа Пригожина - WSJ

Телефонный разговор Бернса с Нарышкиным стал первым контактом на самом высоком уровне между странами после попытки мятежа в РФ.

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Уильям Бернс позвонил Нарышкину после мятеже Пригожина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Директор ЦРУ Уильям Бернс звонил начальнику ГРУ РФ Сергею Нарышкину, чтобы заверить Кремль, что Соединенные Штаты не играют никакой роли в мятеже ЧВК "Вагнера". Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, которые знакомы с этим вопросом.

Как отмечает издание, телефонный разговор Бернса с Нарышкиным состоялся на этой неделе и стал первым контактом на самом высоком уровне между странами после попытки мятежа в РФ.

"США не участвовали. Это внутреннее российское дело", — сказал начальник Центрального разведывательного управления Нарышкину.

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"Неудавшееся восстание, которое закончилось на следующий день после начала соглашением, заключенным при посредничестве белорусского лидера, стало самой серьезной угрозой для президента России Владимира Путина за его 23-летнее правление", - отмечают журналисты.

При этом звонок Бернса Нарышкину является частью более широкой стратегии Белого дома, направленной на то, чтобы дать понять Путину и его ближайшему окружению, что США не играют никакой роли в мятеже Пригожина и не стремятся к нагнетанию напряженности в России.

В частном порядке официальные лица США заявляют, что не хотят давать Кремлю повода возложить вину за мятеж и его последствия на внешних врагов России.

Военный мятеж Пригожина и чистки в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ.

26 июня Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки устроить бунт в РФ. По его словам, поход на Москву был организован, якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК, а диктатора Путина он свергать не собирался.

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Тем временем глава Кремля Владимир Путин начал чистку в силовых структурах и пытается восстановить свой авторитет, который был подорван в результате первой за десятилетие попытки переворота.

Командующий Воздушно-космическими силами оккупантов агрессора России Сергей Суровикин задержан. Пока непонятно, подозревают ли Суровикина в поддержке военного мятежа ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина.

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