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Готовится вторжение? РФ перебросит в Беларусь 20 тысяч мобилизованных - разведка

29 сентября 2022, 13:01

Беларусь уже готовит места для размещения российских военных.

Лукашенко, Беларусь, российские военные
РФ перебросит в Беларусь 20 тысяч мобилизованных / Коллаж фото Reuters

Россия перебросит в Беларусь 20 тысяч мобилизированных оккупантов. Лукашенко уже даже начал готовить места для их размещения. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Там планируют собрать "опытных" и "молодых" бойцов в соотношении 1:5. Под их нужды выделяют склады, ангары, помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств.

"После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории РФ. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей", – говорится в сообщении.

Атака со стороны Беларуси

Напомним, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что Путин попытается вновь пойти в наступление на Киев и Волынь.

"Это говорит о том, что "Питун" собирается перебросить в Беларусь большое количество живой силы и ударить по двум направлениям логистики. Это Волынь – чтобы обрезать поставки западного вооружения, и Киев – это его идея-фикс, потому что только так можно заставить Украину вступать в переговоры", – отметил боец ВСУ.

Раньше украинский генерал Игорь Романенко оценил риск повторного наступления на Киев. Он отметил, что сценарий, согласно которому Россия, усиленная белорусскими войсками, снова будет наступать на Киев, рассматривать не стоит. Генерал пояснил, что пока у России нет сил для повторного похода на Киев.

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что в Кремле всё еще надеются перехватить инициативу в войне против Украины и после проведенной частичной мобилизации снова двинуться армией на Харьков и Одессу.

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