Граница с РФ пройдет по Дону: какие земли могут войти в состав Украины – мнение

С исторической точки зрения земли Курской области относились к Украине, напомнил Александр Мусиенко.

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Александр Мусиенко оценил вероятность определения новых границ с РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/musiienkoua, ua.depositphotos.com

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал вопрос о вероятности создания "Курской народной республики" после перехода части населенных пунктов Курской области под контроль Украины.

"С исторической точки зрения, это земли Гетманщины, левобережной Украины: Курщина, Стародубщина и так далее – это все относилось к Украине. Поэтому я бы не исключал ничего, в том числе и референдума. Люди в этих регионах могут определиться, провести референдум, почему нет", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт не исключает, что если в будущем встанет вопрос об определении территориальных границ и демаркации границ, то Украине нужна граница с остатками РФ по реке Дон, то есть по водной преграде.

"Не исключаю, что встанет вопрос об исторических украинских землях. Но сейчас Украина, я думаю, не ставит задачу присоединять к себе Курскую область. Лучше было бы предложить российским оппозиционерам приехать туда и сказать местному населению, что они и есть та власть, которая выступает против войны, и эта территория свободна от войны и агрессии против Украины. И пусть там формируют новые органы власти и отмечают, что это новая Россия, без агрессии. Начать стоит с малых форм. Военные действия непременно должны быть подкреплены политическими решениями и информационным сопровождением", - добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Смотрите видео - интервью Александра Мусиенко Главреду:

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Ранее сообщалось, что операция в Курской области сместила вектор так называемого мирного плана России и рискует перечеркнуть всю стратегию России по замораживанию войны, рассказал в интервью Суспільному болгарский журналист издания The Insider Христо Грозев. Грозев убежден, что бои за Курщину станут серьезным рычагом в будущих переговорах Украины и России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ради защиты Курска РФ готова пожертвовать одним участком фронта. Более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область лишь через несколько дней, говорят аналитики.

Как сообщалось ранее, военное командование России знало о том, что готовится спецоперация по наступлению на Курск, но никто не захотел информировать об этом российского диктатора Владимира Путина.

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