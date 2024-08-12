Граница с РФ пройдет по Дону: какие земли могут войти в состав Украины – мнение

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал вопрос о вероятности создания "Курской народной республики" после перехода части населенных пунктов Курской области под контроль Украины.
"С исторической точки зрения, это земли Гетманщины, левобережной Украины: Курщина, Стародубщина и так далее – это все относилось к Украине. Поэтому я бы не исключал ничего, в том числе и референдума. Люди в этих регионах могут определиться, провести референдум, почему нет", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт не исключает, что если в будущем встанет вопрос об определении территориальных границ и демаркации границ, то Украине нужна граница с остатками РФ по реке Дон, то есть по водной преграде.
"Не исключаю, что встанет вопрос об исторических украинских землях. Но сейчас Украина, я думаю, не ставит задачу присоединять к себе Курскую область. Лучше было бы предложить российским оппозиционерам приехать туда и сказать местному населению, что они и есть та власть, которая выступает против войны, и эта территория свободна от войны и агрессии против Украины. И пусть там формируют новые органы власти и отмечают, что это новая Россия, без агрессии. Начать стоит с малых форм. Военные действия непременно должны быть подкреплены политическими решениями и информационным сопровождением", - добавил Мусиенко.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Смотрите видео - интервью Александра Мусиенко Главреду:
Ситуация в Курской области - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что операция в Курской области сместила вектор так называемого мирного плана России и рискует перечеркнуть всю стратегию России по замораживанию войны, рассказал в интервью Суспільному болгарский журналист издания The Insider Христо Грозев. Грозев убежден, что бои за Курщину станут серьезным рычагом в будущих переговорах Украины и России.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ради защиты Курска РФ готова пожертвовать одним участком фронта. Более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область лишь через несколько дней, говорят аналитики.
Как сообщалось ранее, военное командование России знало о том, что готовится спецоперация по наступлению на Курск, но никто не захотел информировать об этом российского диктатора Владимира Путина.
Читайте также:
- Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое
- Могли захватить стратегический объект: СМИ раскрыли подробности боев под Курском
- Удар по репутации Путина: чтобы вернуть территории в Курске у РФ уйдет год - WP
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред