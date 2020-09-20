УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси

20 сентября 2020, 20:42

Россия полностью вовлечена во внутриполитические процессы Беларуси, считает Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
Запад не вмешивается в политику Беларуси - Илларионов / УНИАН

Россия максимальным образом принимает участие в событиях на территории Беларуси, в то время как Запад лишь выражает обеспокоенность и делает ряд дипломатических заявлений.

Об этом рассказал старший научный сотрудник американского Института Катона, экономист и бывший советник президента РФ Путина Андрей Илларионов во время чата на Главреде.

По словам эксперта, существуют веские основания говорить о вмешательстве именно России, а не Запада, в белорусские события. К примеру, именно Москва отправила в Минск самолет с главой ФСБ Бортниковым, самолеты с журналистами RT, а также создала резерв на базе войск МВД РФ. Россияне даже открыли уголовное дело против создателя Telegram-канала Nexta.Читайте такжеРоссия поглотит Беларусь и режим Лукашенко деньгами из карманов россиян

"Ничего подобного Запад не делает, даже против Лукашенко не введены санкции – Запад только обещает это сделать. Кроме того, Путин простил миллиард долларов Лукашенко. И только что дал ещё полтора миллиарда. То есть "уши", "носы", "руки-ноги" и другие "части тела" Путина торчат в Беларуси повсюду", - полагает Илларионов, добавляя, что белорусы совместно с россиянами проводят военные учения.

Что касается Запада, как утверждает эксперт, европейцы делают только дипломатические заявления и не позволяют себе нарушать суверенитет другого государства.

"Разве же это "уши"? Это стандартная дипломатическая практика, находящаяся в полном соответствии с нормами международного права: выражать или поддержку, или осуждение. Это никоим образом не является вмешательством во внутренние дела другого государства", - подчеркнул Андрей Илларионов.Читайте такжеВ Минске посол РФ подарил Лукашенко карту с Беларусью в составе России

  • Напомним, Россия на официальном уровне резко отрицает свое участие в событиях в Беларуси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не заинтересована во вмешательстве с белорусскую ситуацию и даже передумала вводить спецподразделение внутренних войск на помощь Лукашенко.
  • Российский политтехнолог Глеб Павловский считает, что Москва сейчас не готова присоединить Беларусь. Именно поэтому Лукашенко получил 1,5 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку его режима.
  • Социолог Игорь Эйдман полагает, что кредитные средства пойдут на поддержку режима Лукашенко – в частности, они станут финансовым ресурсом для подавления протестов. Путин планирует сделать Лукашенко полностью подконтрольным, чтобы осуществить аншлюс Беларуси.

новости Беларуси Запад новости России Андрей Илларионов
Сейчас вы просматриваете новость «Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:14
Ответка "партизан": в Беларуси опубликовали новые данные об "упырях" из МВД
21:07
"Ад на земле": мэр Немирова поведал об ужасах китайского вируса
20:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 20 сентября Видео
20:51
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
20:42
Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси Видео
20:33
В Минфине подсчитали, сколько стоила борьба с коронавирусом
20:14
Создатель Новичка раскрыл историю разработки отравившего Навального яда Видео
20:03
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
19:58
"Нам не страшно": сын Лукашенко откровенно высказался о протестах
19:48
От жара до сильных болей: врач объяснила, почему коронавирус мучает пациентов по-разному Видео
19:32
Антибиотики под запретом: в Украине запустят электронные рецепты
19:00
Столкновения на акциях протеста в Беларуси: стало известно число задержанных Видео
18:58
Мощный пожар на базе отдыха под Одессой: обнаружено обгоревшее тело
18:54
В России рассказали, как Лукашенко отдаст Москве огромный долг Видео
18:10
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
18:07
Лукашенко напуган: активист назвал главный страх президента Беларуси Видео
17:34
Жесткий ультиматум от России по Донбассу: Кравчук назвал причину Видео
17:24
Стрельба и драки с ОМОНом: что происходит на акциях протеста в Беларуси Видео
17:03
Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара Видео
16:52
"Бл*дь, это пи*дец": Пальчевский влип в скандал с предвыборным видео Видео
16:34
Жена кума Путина похвасталась обнаженными ножками
16:31
Десятки тысяч белорусов идут к дворцу Лукашенко Видео
16:23
Зеленский рассказал, кто должен управлять Киевом Видео
15:54
Узбекского топ-чиновника "убил" Covid-19
15:50
Берлин резко ответил на хитрое предложение Москвы по Навальному Видео
15:45
Марш справедливости в Минске: силовики начали паковать активистов на улицах Видео
15:23
Бунт против Лукашенко: Тихановская дала неожиданный совет протестующим Видео
15:20
Жена Кулебы ведет партию Слуга народа в Киевсовет Видео
15:11
Разгромлен фейк о заражении Кернеса коронавирусом Видео
15:00
Украину накроет резкое похолодание: синоптик рассказала, когда ждать потепления Видео
14:53
Песков рассказал о гарантии России не вмешиваться в дела Беларуси Видео
14:50
Азербайджан допускает большую войну с Арменией Видео
14:23
Разработчики убийственного Новичка сцепились из-за Навального Видео
13:57
Арестованная Колесникова обратилась к белорусам перед новыми акциями против Лукашенко Видео
13:48
У Лукашенко увольняют 30 "непокорных" дипломатов Видео
13:44
К дворцу Лукашенко отправили БТРы: ОМОН готовится к акции оппозиции в Минске Видео
13:38
В двух областях Украины коронавирус отступил Видео
13:23
Стало известно, где учатся внучки Лукашенко Видео
12:44
Тихановская "прогнулась" перед Путиным Видео
12:42
Тихановская сделала заявление о помиловании Лукашенко Видео
12:30
В моду на осень пришел поразительный коричневый маникюр - фото Фото
11:59
Тихановская заявила, что не имеет ничего против России Видео
11:56
Преемник Меркель подверг критике Путина и призвал "ударить" по Северному потоку-2 Видео
11:45
Оппозиционер раскрыла позицию большинства белорусов относительно России Видео
11:28
Коронавирус не покидает Киев: сотни новых больных, есть жертвы Видео
11:21
В Минске силовики задержали более 400 участников женского марша Видео
10:47
Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных Видео
10:40
Эпидемиолог объяснил, как в Украине избежать коллапса из-за коронавируса Видео
10:22
Путин своими руками сделал Навального следующим президентом России мнение
10:16
Зеленский сделал жесткое обращение к "слугам народа" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять