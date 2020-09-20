Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси

Запад не вмешивается в политику Беларуси - Илларионов / УНИАН

Россия максимальным образом принимает участие в событиях на территории Беларуси, в то время как Запад лишь выражает обеспокоенность и делает ряд дипломатических заявлений.

Об этом рассказал старший научный сотрудник американского Института Катона, экономист и бывший советник президента РФ Путина Андрей Илларионов во время чата на Главреде.

По словам эксперта, существуют веские основания говорить о вмешательстве именно России, а не Запада, в белорусские события. К примеру, именно Москва отправила в Минск самолет с главой ФСБ Бортниковым, самолеты с журналистами RT, а также создала резерв на базе войск МВД РФ. Россияне даже открыли уголовное дело против создателя Telegram-канала Nexta.Читайте такжеРоссия поглотит Беларусь и режим Лукашенко деньгами из карманов россиян

"Ничего подобного Запад не делает, даже против Лукашенко не введены санкции – Запад только обещает это сделать. Кроме того, Путин простил миллиард долларов Лукашенко. И только что дал ещё полтора миллиарда. То есть "уши", "носы", "руки-ноги" и другие "части тела" Путина торчат в Беларуси повсюду", - полагает Илларионов, добавляя, что белорусы совместно с россиянами проводят военные учения.

Что касается Запада, как утверждает эксперт, европейцы делают только дипломатические заявления и не позволяют себе нарушать суверенитет другого государства.

"Разве же это "уши"? Это стандартная дипломатическая практика, находящаяся в полном соответствии с нормами международного права: выражать или поддержку, или осуждение. Это никоим образом не является вмешательством во внутренние дела другого государства", - подчеркнул Андрей Илларионов.Читайте такжеВ Минске посол РФ подарил Лукашенко карту с Беларусью в составе России