Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси

Россия полностью вовлечена во внутриполитические процессы Беларуси, считает Андрей Илларионов.
Россия максимальным образом принимает участие в событиях на территории Беларуси, в то время как Запад лишь выражает обеспокоенность и делает ряд дипломатических заявлений.
Об этом рассказал старший научный сотрудник американского Института Катона, экономист и бывший советник президента РФ Путина Андрей Илларионов во время чата на Главреде.
По словам эксперта, существуют веские основания говорить о вмешательстве именно России, а не Запада, в белорусские события. К примеру, именно Москва отправила в Минск самолет с главой ФСБ Бортниковым, самолеты с журналистами RT, а также создала резерв на базе войск МВД РФ. Россияне даже открыли уголовное дело против создателя Telegram-канала Nexta.Читайте такжеРоссия поглотит Беларусь и режим Лукашенко деньгами из карманов россиян
"Ничего подобного Запад не делает, даже против Лукашенко не введены санкции – Запад только обещает это сделать. Кроме того, Путин простил миллиард долларов Лукашенко. И только что дал ещё полтора миллиарда. То есть "уши", "носы", "руки-ноги" и другие "части тела" Путина торчат в Беларуси повсюду", - полагает Илларионов, добавляя, что белорусы совместно с россиянами проводят военные учения.
Что касается Запада, как утверждает эксперт, европейцы делают только дипломатические заявления и не позволяют себе нарушать суверенитет другого государства.
"Разве же это "уши"? Это стандартная дипломатическая практика, находящаяся в полном соответствии с нормами международного права: выражать или поддержку, или осуждение. Это никоим образом не является вмешательством во внутренние дела другого государства", - подчеркнул Андрей Илларионов.Читайте такжеВ Минске посол РФ подарил Лукашенко карту с Беларусью в составе России
- Напомним, Россия на официальном уровне резко отрицает свое участие в событиях в Беларуси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не заинтересована во вмешательстве с белорусскую ситуацию и даже передумала вводить спецподразделение внутренних войск на помощь Лукашенко.
- Российский политтехнолог Глеб Павловский считает, что Москва сейчас не готова присоединить Беларусь. Именно поэтому Лукашенко получил 1,5 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку его режима.
- Социолог Игорь Эйдман полагает, что кредитные средства пойдут на поддержку режима Лукашенко – в частности, они станут финансовым ресурсом для подавления протестов. Путин планирует сделать Лукашенко полностью подконтрольным, чтобы осуществить аншлюс Беларуси.