Канада требует выгнать Россию из Интерпола

Другие страны поддерживают исключение страны-агрессора из Интерпола.
Канада требует исключить Российскую Федерацию из международной организации Интерпол из-за вторжения на территорию суверенной и независимой Украины.
Как сообщает Global News, другие страны также поддерживают это требование.
Канада выступила инициатором решения о прекращении членства России в уважаемой международной организации Интерпол.
"Такой шаг Канада и другие страны поддерживают, поскольку верят, что сотрудничество между правоохранительными органами зависит от коллективной приверженности всемирной декларации прав человека и взаимного уважения между членами Интерпола", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".
После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.
Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.
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