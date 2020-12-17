Компании Медведчука строят канатную дорогу между РФ и Китаем – СМИ

Компании, связанные с Медведчуком и Козаком, строят канатную дорогу между РФ и Китаем / Фото: скриншот

Компании, которые связывают с нардепом от Оппозиционной платформы – За жизнь, кумом президента РФ Виктором Медведчуком и его соратником Тарасом Козаком, строят канатную дорогу между Россией и Китаем.

Как сообщается в расследовании авторов программы Схемы Дорога в Китай, строительство ведется в Амурской области.

По сведениям журналистов, строительным предприятиям местные власти обещают налоговые льготы для коммерческой деятельности на границе РФ и КНР. Владельцем и директором одной из компаний числится Александр Баримов, где бенефициарной владелицей является жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко.

/ Фото: скриншот

Авторы расследования выяснили, что депутат Козак указывал российскую фирму Добробут Инвест как свою собственную, ее директором был Баримов — уроженец Беларуси, получивший российское гражданство в 2004 году. Также в строительстве канатной дороги участвует группа компаний Регион, связанная с семьей Медведчука. Местные власти называют ее главным инвестором возведения "канатки". Это фирму связывают давним другом Путина Игорем Сечиным.

Медведчук в комментарии журналистам подтвердил, что его брат Сергей сотрудничает с указанными компаниями. Однако причастность к строительству канатной дороги в России он отрицает.

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