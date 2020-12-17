Компании Медведчука строят канатную дорогу между РФ и Китаем – СМИ

Журналисты опубликовали соответствующее расследование.
Компании, которые связывают с нардепом от Оппозиционной платформы – За жизнь, кумом президента РФ Виктором Медведчуком и его соратником Тарасом Козаком, строят канатную дорогу между Россией и Китаем.
Как сообщается в расследовании авторов программы Схемы Дорога в Китай, строительство ведется в Амурской области.
По сведениям журналистов, строительным предприятиям местные власти обещают налоговые льготы для коммерческой деятельности на границе РФ и КНР. Владельцем и директором одной из компаний числится Александр Баримов, где бенефициарной владелицей является жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко.
Авторы расследования выяснили, что депутат Козак указывал российскую фирму Добробут Инвест как свою собственную, ее директором был Баримов — уроженец Беларуси, получивший российское гражданство в 2004 году. Также в строительстве канатной дороги участвует группа компаний Регион, связанная с семьей Медведчука. Местные власти называют ее главным инвестором возведения "канатки". Это фирму связывают давним другом Путина Игорем Сечиным.
Медведчук в комментарии журналистам подтвердил, что его брат Сергей сотрудничает с указанными компаниями. Однако причастность к строительству канатной дороги в России он отрицает.
Читайте такжеМедведчук и Порошенко создали союз и пошли на Зеленского войной
Журналисты проанализировали, какие высокопоставленные гости пришли на свадьбу пасынка народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука, сына от первого брака его жены Оксаны Марченко.
Телеведущая, жена народного депутата и кума президента Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука – Оксана Марченко – купила российскую компанию НЗНП Инжиниринг, которая занимается строительством, инженерными работами и проектированием.