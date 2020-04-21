Ученые выяснили, у кого из переболевших Covid-19 не вырабатывается иммунитет

Коронавирус не всегда дает иммунитет / Фото: pixabay.com

Ученые в результате исследований пришли к выводу, что у каждого третьего пациента, переболевшего Covid-19, не вырабатываются в организме антитела и, как следствие, не появляется иммунитет к коронавирусу во всем мире.

Как передает medikforum со ссылкой на специалистов Фуданьского университета в Китае, в эксперименте принимали участие 175 пациентов, которые переболели коронавирусом и выздоровели.

По результатам наблюдений ученые выявили, что почти у 30% пациентов отмечался крайне низкий уровень антител, их едва можно диагностировать с помощью теста. При этом людей среднего и старшего возраста антител больше, чем у молодых людей. Речь идет о тестах, которые начали массово применять многие страны мира. Они показывают, выработались ли антитела в организме человека после выздоровления от коронавируса антитела и в каком количестве. Так выявляются пациенты, перенесшие Covid-19 бессимптомно или с легкими признаками ОРВИ. И с помощью таких тестов медики определяют, можно ли переболевшему коронавирусом человеку выходить в общество после карантина. Или такой анализ позволяет отпускать после самоизоляции или обсервации на работу и в места массового скопления людей.

Читайте такжеХудшее впереди: в ВОЗ напугали мир прогнозом по коронавирусуНекоторые исследователи ставят под сомнение надежность тестов на антитела. Это, как правило, сторонники, теории коллективного иммунитета, которые уверены, что для борьбы с коронавирусом основная часть населения планеты должна им переболеть. Однако, если гипотеза ученых о 30% переболевших без иммунитета подтвердиться, то существует вероятность, что человечеству год придется сидеть на карантине до изобретения вакцины от Covid-19.

Как ранее сообщалось, в Украину привезли партию в размере 1,4 тысячи упаковок препарата гидроксихлорохин (Плаквенил), который, согласно протоколу Минздрава, используется для лечения китайского коронавируса Covid-19.

Напомним, народный депутат из фракции Слуга народа Руслан Горбенко, который переболел китайским коронавирусом Covid-19, раскрыл, чем именно его лечили в инфекционном отделении Александровской больницы Киева.