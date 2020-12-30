УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко рассказал, кто заставит его уйти с поста президента Беларуси

30 декабря 2020, 13:57
Прослушать новость
Остановить

По словам Александра Лукашенко, он намерен "наглухо стоять" у власти в республике Беларусь.

Александр Лукашенко
Лукашенко не собирается уходить с поста президента Беларуси / Скриншот Telegram-канал Пул Первого

Белорусский глава государства Александр Лукашенко покинет пост президента только после того, как потеряет поддержку внутренних войск республики. Пока этого не произойдет, он намерен продолжать борьбу за власть.

Об этом политик рассказал на одном из мероприятий в Минске при участии белорусского ОМОНа в среду, 30 декабря, сообщает государственное издание Белта.

По его словам, пока силовики не скажут Лукашенко уходить, он будет оставаться при власти.

"Пока последний ОМОНовец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Потому что ни у вас, ни у меня, кроме этой земли, этой страны – больше ничего нет", - подчеркнул Лукашенко.Читайте такжеЛукашенко анонсировал уход: когда не будет "работать президентом"

Александр Лукашенко новости

ОМОН Александр Лукашенко новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко рассказал, кто заставит его уйти с поста президента Беларуси». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жириновский назвал всех кандидатов в преемники ПутинаЖириновский назвал всех кандидатов в преемники Путина Убить Путина: в РФ раскрыли заговор Гиркина с возвращением Донбасса УкраинеУбить Путина: в РФ раскрыли заговор Гиркина с возвращением Донбасса Украине Распад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первымиРаспад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первыми Есть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников ПутинаЕсть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников Путина Польша существенно изменила правила въезда для украинцевПольша существенно изменила правила въезда для украинцев
Следующий материал

Последние новости

14:10
Чтобы учили географию: депутатам Госдумы РФ выслали шоколад с картой Казахстана
14:07
Вакцинация украинцев: Минздрав подписал контракт с китайской компанией
14:05
Сын Чапкиса сообщил о состоянии знаменитого хореографа Видео
13:58
В КСУ рассказали, как обошли запрет из Офиса президента из-за отстранения Тупицкого Видео
13:57
Лукашенко рассказал, кто заставит его уйти с поста президента Беларуси Видео
Реклама
13:44
Названы признаки слабого иммунитета Видео
13:30
Избавляемся от назойливых: как отключить звонки с незнакомых номеров
13:29
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
13:19
Отстранение Тупицкого: у Зеленского разнесли ответный ход КСУ Видео
13:17
Как записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкция Видео
13:07
Полина Гагарина не может вывозить дочь за границу
13:00
Новый год 2021: все, что надо знать – от примет до гороскопа Видео
12:59
Новогодний дождь: какой будет погода в Украине 31 декабря и 1 января Видео
12:58
Праздничный вкусный салат Невеста: самые простые рецепты Видео
12:42
В Раде рассказали о стоимости вакцины от COVID-19 и назвали число бесплатных прививок Видео
12:15
У ребенка или взрослого температура: когда ехать в больницу
12:04
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант Видео
12:00
Світське життя 2020 - что показали в Спецвыпуске 26-12-2020 Видео
11:59
"Он уже не главный": эксперт оценил сценарий отставки Зеленского Видео
11:39
Кто получит шанс пройти в Раду: опубликован свежий рейтинг партий Видео
Реклама
11:38
Гороскоп для всех на 30 декабря: названы денежные пруны Видео
11:37
Зеленский теряет популярность: появился соцрейтинг на президентские выборы Видео
11:28
Дело Татарова: суд принял решение о мере пресечения для замглавы ОП Видео
11:11
Телеведущую накормили в ресторане мороженным с орехами из фекалий
11:11
В моду вернулись угги: с чем носить популярные сапоги из "нулевых" - фото Фото
11:07
В ВОЗ объяснили, как решить проблему суицидов после COVID-19 Видео
10:58
Украине необходимо двойное гражданство, но есть исключение - Кулеба Видео
10:56
Новогодний салат Гнездо глухаря: разные варианты красивого блюда Видео
10:41
России "печет": Кулеба пообещал Москве "адскую тему" Крыма Видео
10:34
Инфекционист рассказал о паспортах вакцинации от COVID-19
10:05
Украинцам еще не раз придется чувствовать повышение тарифов мнение
09:57
"Жестко вытолкаем": Кулеба предупредил Будапешт из-за поддержки венгров на Закарпатье Видео
09:49
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
09:41
Кривонос рассказал о бойкоте в СНБО и пожаловался на окружение Зеленского Видео
09:19
Новогоднее поздравление Зеленского 2021: где и когда смотреть онлайн-трансляцию Видео
09:03
На волосок от гибели: станет ли 2021-й лебединой песней Зеленского и Рады
08:55
У Зеленского назвали причину отстранения от должности главы КСУ Видео
08:34
Почему у востока и запада Украины настолько разные герои мнение
08:33
Как украинцев будут вакцинировать от COVID-19: в Раде раскрыли подробности Видео
08:11
Коронавирус в Украине 30 декабря: болезнь побороло рекордное число украинцев Видео
Реклама
07:56
Байден раскрыл планы по борьбе с COVID-19 и обрушился на Трампа с критикой Видео
07:46
У Кравчука раскрыли новые планы Украины по Донбассу Видео
07:44
ПЦР-тесты не нужны: ученые создали прибор для выявления COVID-19 в воздухе Видео
07:26
У Зеленского объяснили, почему генерала Кривоноса выгнали из СНБО Видео
07:15
Жена Дзидзьо сексуально позировала на пикантных фото
07:14
Диетолог назвала альтернативу оливье
06:57
Повышением тарифов украинцев вгоняют в нищету мнение
06:47
Ученые объяснили, можно ли вакцинироваться от COVID-19 при наличии сопутствующих заболеваний
06:35
Не уничтожение Украины: Резников назвал главную цель России
06:07
Британский вирус-"мутант" добрался до США Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять