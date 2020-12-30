Лукашенко рассказал, кто заставит его уйти с поста президента Беларуси

По словам Александра Лукашенко, он намерен "наглухо стоять" у власти в республике Беларусь.
Белорусский глава государства Александр Лукашенко покинет пост президента только после того, как потеряет поддержку внутренних войск республики. Пока этого не произойдет, он намерен продолжать борьбу за власть.
Об этом политик рассказал на одном из мероприятий в Минске при участии белорусского ОМОНа в среду, 30 декабря, сообщает государственное издание Белта.
По его словам, пока силовики не скажут Лукашенко уходить, он будет оставаться при власти.
"Пока последний ОМОНовец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Потому что ни у вас, ни у меня, кроме этой земли, этой страны – больше ничего нет", - подчеркнул Лукашенко.Читайте такжеЛукашенко анонсировал уход: когда не будет "работать президентом"
Александр Лукашенко новости
- Глава Беларуси Александр Лукашенко 8 декабря выступил с инициативой передачи части президентских полномочий Всебелорусскому государственному собранию, которое планируется наделить функциями конституционного органа власти.
- В рамках сотрудничества с Россией 10 декабря Лукашенко утвердил со стороны Минска план по совместному применению белорусских и российских войск на западных границах Беларуси.
- 18 декабря МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам государственной и общественной безопасности. Речь, в том числе, идет и о борьбе с преступностью, терроризмом, а также охране общественной безопасности.
Автор: Андрей Ганжа