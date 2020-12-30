Лукашенко рассказал, кто заставит его уйти с поста президента Беларуси

Лукашенко не собирается уходить с поста президента Беларуси / Скриншот Telegram-канал Пул Первого

Белорусский глава государства Александр Лукашенко покинет пост президента только после того, как потеряет поддержку внутренних войск республики. Пока этого не произойдет, он намерен продолжать борьбу за власть.

Об этом политик рассказал на одном из мероприятий в Минске при участии белорусского ОМОНа в среду, 30 декабря, сообщает государственное издание Белта.

По его словам, пока силовики не скажут Лукашенко уходить, он будет оставаться при власти.

"Пока последний ОМОНовец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Потому что ни у вас, ни у меня, кроме этой земли, этой страны – больше ничего нет", - подчеркнул Лукашенко.Читайте такжеЛукашенко анонсировал уход: когда не будет "работать президентом"

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