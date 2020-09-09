Лукашенко слетел с катушек: экс-глава МИД рассказал, чего опасаться Украине

Александр Лукашенко / Reuters

В ситуации вокруг Беларуси Украине нужно занимать общую позицию с ЕС, заявил бывший министерства иностранных дел Павел Климкин.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, было бы идеально, если бы это была общая позиция ЕС и США.

"Что касается Лукашенко, здесь все всем понятно - он тотально не в адеквате, так, по-моему, все считают, с кем бы я ни говорил, и на Западе тоже", - отметил экс-глава МИД.

Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что Александр Лукашенко в Москве будет "сдавать Беларусь", а на сегодня он "политически и морально уже нелегитимен".

"Это свидетельствует, что он реально не в адеквате. Поэтому для того, чтобы реально эффективно задействовать рычаги в отношении Беларуси, нужно реально действовать в унисон с ЕС - это действительно очень простой, внешне банальный, но очень простой рецепт", - добавил Климкин.

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Напомним, ранее в Минске прошли задержания участников акций протеста. В Сети уже опубликовали видео задержаний. Силовики хватали в том числе женщин и пожилых людей.

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Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.