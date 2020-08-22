Лукашенко срочно мобилизовал войска на границе

Протесты в Беларуси - Лукашенко срочно мобилизовал войска / Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси, сегодня объявил, что основные части белорусской армии приведены в полную боевую готовность.

По его словам, для него принятие этого решение было сложным. Но он был вынужден на это пойти из-за "внешнего фактора".

"Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление", – заявил на совещании с руководством силового блока в Гродно Лукашенко, сообщает TUT.by.

Читайте такжеБеларусь Лукашенко уже закончиласьСвое решение он объяснил "шевелением" войск НАТО на западной границе страны.

"…меня больше всего беспокоит, – к этой внутренней ситуации (протесты против избрания Лукашенко в городах страны – ред.) добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", – пояснил Лукашенко.

Такие действия он считает попыткой со стороны оппонентов "отвлечь от внутренней ситуации и напрячь (ситуацию – ред.) на внешней границе". Поэтому Лукашенко напомнил присутствующим об опасности со стороны НАТО и призвал защитить Гродно.

Ранее Украина решила приостановить безвиз с Беларусью. Речь идет о частичном приостановлении соглашения между Кабмином Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан.