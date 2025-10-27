Укр
Медиавраги Украины озолотились: СМИ назвали колоссальные доходы топ-пропагандистов РФ

Виталий Кирсанов
27 октября 2025, 22:17
82
Российские пропагандисты за время войны значительно увеличили свои доходы.
СМИ назвали колоссальные доходы топ-пропагандистов РФ
СМИ назвали колоссальные доходы топ-пропагандистов РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Зарплата Ольги Скабеевой составляет около 23, 3 тысячи долларов
  • Гендиректор НТВ получает около 214 тысяч долларов в месяц

Зарплаты российских пропагандистов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину значительно увеличились. Например, супруги Ольга Скабеева и Евгений Попов недавно смогли приобрести себе особняк стоимостью 1,89 млн долларов в Подмосковье. Об этом пишет The Insider.

Российские журналисты выяснили, что ежемесячная зарплата пропагандистки Ольги Скабеевой составляет около 1,85 млн рублей (примерно 23,3 тысячи долларов). Согласно публичным данным, в 2021 году она получила почти 16 тысяч долларов в месяц.

видео дня

В издании добавили, что муж Скабеевой, Евгений Попов, который также является депутатом российской Госдумы, задекларировал за 2021 год доход размером 18,2 млн рублей (почти 229 тысяч долларов). Сейчас же телеканал "Россия" платит ему в среднем 1,3 млн рублей в месяц (около 16 тысяч долларов), а также имеет примерно 500 тысяч рублей зарплаты в Госдуме и получает периодические поступления от общества "Знания", в котором он считается лектором, и рекламного агентства WildJam.

Кроме того, во время войны обогатились не только ведущие-пропагандисты. Имущество главы медиахолдинга Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) Олега Добродеева оценивается в миллиарды долларов.

По данным издания, официальная зарплата Добродеева составляет всего 690 тысяч рублей в месяц (около 8,7 тысяч долларов), что ниже зарплат Скабеевой и Попова. Тем не менее примерно раз в квартал глава ВГТРК получает выплаты по 15 миллионов рублей (около 189 тысяч долларов) от ООО "Национальный рекламный альянс". Такую же выплату раз в несколько месяцев получает и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

Также журналисты выяснили, что гендиректор телеканала НТВ Алексей Земской за последний год получал в среднем по 17 миллионов рублей в месяц (около 214 тысяч долларов).

Почему Соловьева с Симоньян могут убрать - мнение эксперта

Сейчас реальных признаков отстранения Маргариты Симоньян нет. Однако само появление слухов свидетельствует, что в кремлевской пропагандистской вертикали возможны серьезные перестановки, если этого потребует политическая конъюнктура. Об этом в интервью Главреду рассказала политический аналитик Ольга Курносова.

Аналитик отметила, что Симоньян является "верным солдатом партии" и строила структуру "Russia Today" достаточно профессионально, превратив этот ресурс в мощный инструмент международной пропаганды. Нанесенный миру вред от ее деятельности, по словам Курносовой, огромный, и в то же время меры контрпропаганды на Западе выглядят довольно слабыми.

Кремлевская пропаганда - главное

Как писал Главред, пока Россия проверяет восточные рубежи НАТО с помощью беспилотников и истребителей, Кремль переписывает реальность для собственного населения. Однако уже есть признаки того, что российское общество просто хочет, чтобы всё это закончилось. Поэтому пропагандистская машина удваивает усилия, выставляя Россию "жертвой", а Запад - хрупкими странами, которые дрожат перед ее мощью.

Ранее российские пропагандисты распространяли фейковую информацию о том, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина якобы предложила запретить выезд за границу женщинам в возрасте 18-27 лет, а Верховная Рада поддержала эту инициативу.

Вокруг смерти российского режиссера и пропагандиста Тиграна Кеосаяна, который умер 26 сентября, разворачивается настоящий детектив. В российском информационном пространстве начали распространяться слухи, что муж главной кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян на самом деле жив.

