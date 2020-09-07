Милиция Минска прокомментировала похищение Колесниковой

Правоохранители проверяют сообщение о похищении одного из лидеров оппозиции Беларуси.
В понедельник утром, 7 августа, в центре Минска похитили одного из лидеров оппозиции Беларуси Марию Колесникову. Неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли. Милиция Минска сообщила, что проверяет информацию о похищении.
Об этом сказано в сообщении Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти".
По информации, правоохранители Минска открестились от похищения.
"Минская милиция утверждает, что не задерживала Колесникову", - сказано в сообщении.
В то же время милиция Минска сообщила, что проверяет сообщения "о якобы похищении" одного из лидеров оппозиции Беларуси Марии Колесниковой.
Отметим, Мария Колесникова – белорусский оппозиционный политик, координатор штаба Виктора Бабарико на выборах президента Беларуси-2020. Входит в президиум Координационного совета оппозиции. Представляет объединенный штаб политика Светланы Тихановской, которая вынужденно находится в Литве.
Мария Колесникова – что о ней говорилось ранее:
- После того, как Минск накрыли акции протеста, Светлана Тихановская и ее соратники заявили, что готовы к диалогу с действующей властью. Об этом 10 августа заявила координатор штаба Тихановской Мария Колесникова. Она напомнила, что Тихановская обратилась к силовикам, чтобы те не применяли насилие против мирных демонстрантов.
- В Минске 16 августа около 200 тысяч человек вышли на самый массовый в истории митинг - Общенациональный марш За свободу, выступая против фальсификаций на выборах президента страны. Перед демонстрантами выступила Мария Колесникова, соратница Светланы Тихановской. Она заявила, что Лукашенко не только главная угроза для белоруского народа, но и угроза для независимости страны.