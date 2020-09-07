Милиция Минска прокомментировала похищение Колесниковой

Милиция Минска открестилась от похищения Колесниковой / Reuters

В понедельник утром, 7 августа, в центре Минска похитили одного из лидеров оппозиции Беларуси Марию Колесникову. Неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли. Милиция Минска сообщила, что проверяет информацию о похищении.

Об этом сказано в сообщении Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти".

По информации, правоохранители Минска открестились от похищения.

"Минская милиция утверждает, что не задерживала Колесникову", - сказано в сообщении.

В то же время милиция Минска сообщила, что проверяет сообщения "о якобы похищении" одного из лидеров оппозиции Беларуси Марии Колесниковой.

Отметим, Мария Колесникова – белорусский оппозиционный политик, координатор штаба Виктора Бабарико на выборах президента Беларуси-2020. Входит в президиум Координационного совета оппозиции. Представляет объединенный штаб политика Светланы Тихановской, которая вынужденно находится в Литве.

Мария Колесникова – что о ней говорилось ранее: